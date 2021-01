Doppelter Grund zur Freude: Oranienburger Silvesterlauf sprengt alle Rekorde

Oranienburg

Auch wenn das Weihnachtsfest schon einige Tage her ist, gab es für zwei soziale Einrichtungen in Oberhavel in dieser Woche noch nachträgliche Geschenke. Denn sowohl das Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“ als auch die Regenbogenschule in Hennigsdorf bekamen jeweils eine Spende in Höhe von 4050 Euro. Die Summe kam durch den 13. Spendenlauf der Firma Koczessa zustande, der coronabedingt virtuell ausgetragen wurde. „Die Summe ist am Ende gigantisch. Wir freuen uns sehr“, so Kathrin Koczessa, die am Mittwoch und Donnerstag die symbolischen Spendenchecks vor Ort überreichte, dabei auf die Einhaltung der Corona-Vorschriften achtete. „Es war schon Gänsehautfeeling dabei. Aber wir haben das Geld stellvertretend für alle überreicht, die mitgemacht haben. Es ist ja eine Gemeinschaftsaktion.“

Übergabe an die Regenbogenschule in Hennigsdorf. Quelle: Privat

Und das Geld kommt für die beiden Einrichtungen zur rechten Zeit. Während die Verantwortlichen der Regenbogenschule die Spende für die Hundetherapie einsetzen wollen, soll es beim Hospiz für die Ausstattung weiterer Zimmer eingesetzt werden, wie Koczessa informierte. „Wir haben im Laufe der Zeit zu beiden Einrichtungen eine Beziehung aufgebaut und freuen uns sehr, diese unterstützen zu können“, so die Organisatorin. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fiel der Spendenlauf, der in den Vorjahren immer am Silvestertag stattfand, in seiner bisherigen Form aus. Stattdessen veranstalteten die Organisatoren den Lauf virtuell und konnten sich am Ende über ein neues Höchstergebnis an Spenden freuen. „Wir wollen in diesem Jahr im besten Fall zweigleisig fahren“, so Koczessa. „Zum einen hoffen wir, am Silvestertag wieder eine große Anzahl an Läufern begrüßen zu können, werden aber auch wieder einen virtuellen Lauf machen.“ Am Ende ist es egal, wie man sich beteiligt. Hauptsache es kommt wieder eine große Spendensumme zusammen. Die dann ausgewählten Einrichtungen haben es sicherlich für ihre soziale Arbeit verdient.

Von Matthias Schütt