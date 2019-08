Friedrichsthal

Voll besetzt waren am Sonnabend alle Bänke vor der Dorfkirche in Friedrichsthal. Bei bestem Festwetter hatten die Friedrichsthaler zu ihrem jährlichen Dorffest geladen. Traditionell am dritten Augustwochenende ab 13 Uhr gibt es auf dem Dorfplatz des Oranienburger Ortsteils rund um die Kirche allerhand zu erleben. Für die kleinen Besucher gab es neben dem großen Spielplatz zwei Hüpfburgen, Trampoline und die Möglichkeit, ihre Geschicklichkeit an verschiedenen Spielstationen wie dem Büchsenwerfen unter Beweis zu stellen. Sogar ein Karussell für die Kleinsten gab es.

Auch Ortsvorsteher Jens Pamperin (36) schaute mit Sohn Lennox (5) vorbei. „Die Jugendfeuerwehr wird nachher noch eine Aufführung haben. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Friedrichsthaler Ortsbeirat, der Feuerwehr und den vielen Vereinen des Ortes“, erzählt er. Auch der SPD-Landtagskandidat Björn Lüttmann besuchte das Fest.

Hungrig und durstig musste an diesem Tag auch niemand bleiben. So gab es vor der Kirche selbst gebackenen Kuchen, der sichtlich sehr gefragt war. Und auch wer es deftiger mochte, kam nicht zu kurz.

Am Stand der Radgruppe „Goldene Speiche 2000“ konnte man bei Lothar Bürger (63) aus Friedrichsthal leckere Matjes- und Bismarckfischbrötchen erwerben. Die Gruppe ist zum dritten Mal auf dem Dorffest dabei. „Wir wollen damit den sozialen Zusammenhalt in unserem Ort stärken“, erzählt Lothar Bürger. Und das gelingt dem Verein offensichtlich bestens: 23 Mitglieder umfasst die Gruppe aktuell, die sich zu zwölf Veranstaltungen im Jahr trifft. Ihre Ziele: Gemeinsame Unternehmungen im Freien, Spaß, Lebensfreude und Gesundheit.

Dass die Gemeinschaft im Dorf groß geschrieben wird, davon ist auch Carmen Pioretzki (62) aus Friedrichsthal überzeugt. Als Vorsitzende des Kulturvereins und der Volkssolidarität ist sie immer mitten im Geschehen. So organisiert sie Buchlesungen, Keramikkurse, verschiedene Feste und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. In enger Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen des Dorfes sorgt sie mit ihren Mitstreitern für ein reges Vereinsleben in Friedrichsthal. „Wenn wir es nicht machen, macht es keiner“, ist sich die resolute Frau sicher, die noch voll berufstätig ist und dafür jede Woche nach Bonn pendelt.

Die Jugendfeuerwehr zeigte am Nachmittag, was sie in ihren Ausbildungsdiensten gelernt hat. In einem eigens vom Jugendwart dafür gebauten Holzhaus wurde ein Brand simuliert, den die Mädchen und Jungen dann unter Kontrolle bringen mussten. Sogar die Löschzwerge im Alter von fünf bis zehn Jahren waren bei der Einsatzübung dabei. Von 13 bis 18 Uhr betreuten die Nachwuchsfeuerwehrleute ihren Infostand, die draußen aufgestellten Feuerwehrfahrzeuge boten Einblick in die umfangreiche technische Ausstattung. Auch von der Tanzgruppe gab es einen viel beklatschten Auftritt.

Marco Kühl (36) aus Oranienburg besuchte das Fest gemeinsam mit Sohn Max (4) und Freunden aus Friedrichsthal. „Wir haben von Freunden erfahren, dass heute hier das Dorffest stattfindet“, erklärt er. Vor allem Söhnchen Max schien auf den großen Hüpfburgen und dem Spielplatz voll auf seine Kosten zu kommen.

Am Abend ging es dann zum gemütlichen Teil über. Bei Musik der Oranienburger Liveband „Duo for Fun“, die mit Oldies, Schlagern und Evergreens für ausgelassene Stimmung sorgte, wurde bei dem ein oder anderen Getränk kräftig das Tanzbein geschwungen.

Von Stefanie Fechner