Oranienburg

Gleich drei Mal schlugen bisher unbekannte Täter über das Wochenende im Oranienburger Stadtgebiet zu.

In der Zeit von Freitag (14. Februar) bis Sonntag (16. Februar) schlugen bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Sachsenhausener Eric-Collins-Straße ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Alle Räume wurden betreten, die Schränke wurden durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Goldkette. Der Sachschaden wird mit etwa 1200 Euro beziffert.

Ebenfalls im Zeitraum von Freitag (14. Februar) bis Sonntag (16. Februar) hebelten bisher unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Schmachtenhagener Grabowseeweg auf. Eine Uhr und Schmuck sind nach erstem Überblick entwendet worden. Kriminaltechniker konnten DNA-Spuren sichern. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Auch drei Arztpraxen in der Oranienburger Robert-Koch-Straße waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde etwas Bargeld entwendet, der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben.

