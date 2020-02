Drei Jahrzehnte Käferliebe

Oranienburg

„Wir wollten unbedingt etwas Besonderes machen zum 30-jährigen Geburtstag. Die Ausstellung ist daher die Eröffnung unseres Jubiläumsjahres“, erklärte Hermann Zimmermann die Beweggründe für die Schau „30 Jahre VW-Käferclub Oranienburg“, die am Dienstag in der Galerie der Tourismus-Information feierlich eröffnet wurde. Bis zum 24. April haben Fans des Kultautos nun die Gelegenheit, sich die Geschichte des ersten Käferclubs der DDR anzuschauen.

30 Jahre VW Käfer-Club Oranienburg. Eine Ausstellung in der Tourist-Information gibt Einblicke in das Vereinsleben. Quelle: Enrico Kugler

Als Ehrengäste schauten auch der einstige Oranienburger Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke und sein Nachfolger, Sohn Alexander, vorbei. „Mitte der achtziger Jahre kam unser Onkel Paul aus dem Westen ab und an zu bei uns zu Besuch. Er fuhr einen VW Käfer. Für mich als Kind war dieses Auto eine andere Welt und die Erinnerungen daran werde ich nie vergessen“, schaute Alexander Laesicke zurück. In der Ausstellung präsentiert der Oranienburger VW-Käferclub seine Geschichte mit vielen interessanten Bildern, Requisiten und Anekdoten aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Passend zur Premiere der Schau standen fünf VW Käfer vor der Eingangstür der Tourismus-Information Spalier. 30 Mitglieder umfasst der Käferclub aktuell, seit 2015 ist der gebürtige Schwabe Hermann Zimmermann Vereinsvorsitzender. „Wir treffen uns einmal im Monat, helfen uns aber in allen möglichen Dingen untereinander. Über die Jahre hinweg sind auch viele freundschaftliche Kontakte entstanden“, verrät der Vereinschef.

Vereinsmitglieder und Freunde kamen zur Eröffnung der Ausstellung am Dienstag. Quelle: Enrico Kugler

Mit 35 Teilnehmern gründete sich der erste Käferclub Ostdeutschlands am 20. Februar 1990 in Oranienburg. Nur einen Monat später präsentierte er sich erstmals der Öffentlichkeit auf dem Parkplatz Fischerstraße in Oranienburg. „Viele unserer Mitglieder haben ganz eigene Geschichten und Verbindungen zum Käfer. Ich bin quasi mit diesem Auto aufgewachsen, mein Vater und mein Großvater hatten eine Fahrschule und dort gab es fast nur den VW Käfer“, begründet der 64-jährige Hermann Zimmermann seine Liebe zu dem in Wolfsburg hergestellten Kultauto. Zur die Wiege des VW Käfers werden die Vereinsmitglieder des Oranienburger Vereins auch im Sommer reisen. „Wir wollen gemeinsam nach Wolfsburg fahren, quasi an die Geburtsstelle des Käfers“, erzählt Zimmermann.

VW-Käfer als Traumobjekt vieler DDR-Bürger

Am 22. und 23. Juni 1991 organisierten die Vereinsmitglieder des Käferclubs das erste Käfertreffen in Oranienburg mit damals mehr als 1200 Besuchern. Auch heute noch pflegen sie ihre Vereinszugehörigkeit, regelmäßige Treffen im Vereinshaus inklusive. „Der Zusammenhalt des Clubs ergibt sich aus dem Auto heraus, denn auch der VW Käfer ist unverwüstlich“, beschreibt Ehrenpräsident Jürgen Jahnke den Flair des Clubs. Auch Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke kann und konnte sich dem Flair des Kultwagens nicht entziehen. „Für viele DDR-Bürger war der Käfer das klassische Westauto und damit ein Traum vieler“, erinnerte er sich.

30 Jahre VW Käferclub Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Mit 21,5 Millionen verkauften Fahrzeugen war der VW Käfer das meistverkaufte Automobil der Welt, bevor er im Juni 2002 vom VW Golf übertroffen wurde. Erstmals 1938 rollte er vom Fließband, letztmalig im Sommer 2003. „Besonders am Käfer ist seine Robustheit gewesen. Eigentlich geht ein Käfer nie kaputt“, hebt Jürgen Jahnke die Vorzüge hervor. Bis zum 24. April kann nun jeder Interessierte in der Tourismus-Information selbst Einblick in die Arbeit und Leidenschaft des Käferclubs aus Oranienburg nehmen.

Von Knut Hagedorn