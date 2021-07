Drei professionelle Pfandflaschendiebe in Germendorf gestellt

Germendorf

Professionelle Pfandflaschendiebe sind am Mittwoch in der Veltener Straße in Germendorf gestellt worden. Zeugen hatten dort mehrere Männer gesehen, die auf einem Parkplatz palettenweise Pfandflaschen und Mehrwegbehälter von einem Lkw in einen anderen luden. Da ihnen das verdächtig erschien, riefen sie die Polizei.

Beamte kontrollierten die Männer dann und stellten fest, dass die Ladung der Lkw zuvor von mehreren Supermärkten der Region gestohlen worden war. Die drei Männer im Alter von 27, 34 und 41 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Das Diebesgut hatte einen Wert von 1500 Euro.

