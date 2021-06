Dreieck Pankow: Vollsperrung der A 10 am Wochenende

Oberhavel

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus des nördlichen Berliner Rings kommt es im Bereich des Autobahndreiecks Pankow vom 2. Juli (ab circa 22 Uhr) bis voraussichtlich 4. Juli (14 Uhr) zu einer Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der A10. Der Grund sind Brückenbauarbeiten. Von der Vollsperrung betroffen sind die Richtungsfahrbahn Prenzlau/Frankfurt (Oder) am Autobahndreieck Pankow und die Richtungsfahrbahn Hamburg/Rostock zwischen Autobahndreiecken Barnim und Pankow. Darüber informierte Pressesprecher Steffen Schütz. Nach seinen Worten werde eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet, wobei er eindringlich bittet, diese auch zu nutzen und in diesem Fall nicht auf die Angaben des Navigationssystems zu vertrauen. Der von der A 10 aus Richtung Autobahndreieck Havelland kommende Verkehr in Richtung A 10 Frankfurt (O.) sowie A 11 Richtung Prenzlau werde über die A 114 (bis zur Anschlussstelle Schönerlinder Straße (wenden) und von dort wieder in Richtung A 10 Frankfurt (Oder) geleitet.

Der in der Gegenrichtung von der A 10 Frankfurt (Oder) kommende Verkehr in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland werde ab Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz geleitet – und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck.

Der aus Richtung Norden von der A11 aus Richtung Prenzlau kommende Verkehr in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland werde ab A11-Anschlussstelle Wandlitz ebenfalls über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet.

Von der Sperrung nicht betroffen seien der von der A 114 kommende Verkehr in Richtung A 10 (östlicher Berliner Ring, Frankfurt (Oder)), der von der A 114 kommende Verkehr in Richtung A 10 (Autobahndreieck Havelland) sowie der von der A 10 (Dreieck Havelland) kommende Verkehr in Richtung A114 (Berlin Pankow).

Die A10 und die A24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören nach den Worten von Steffen Schütz zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Von 39 neu zu errichtenden Brücken sind bereits 23 fertiggestellt. Derzeit sind 15 Brücken im Bau – davon zwei auf der A 24 und 13 auf der A10. Die gute Nachricht: Drei Brücken im Knoten Pankow und die Zehnrutenwegbrücke im Bauabschnitt 8 in Mühlenbeck befinden sich kurz vor der Fertigstellung.

Von MAZonline