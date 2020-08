Dreister Beutezug: Lego-Bausteine aus Supermarkt in Oranienburg gestohlen

Oranienburg

Durch eine Mitarbeiterin des NETTO-Marktes in der Berliner Straße in Oranienburg wurde am Montag gegen 12.35 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person soeben zunächst einen tragbaren Kompressor der Marke Kärcher im Wert von cirka 68 Euro aus der Verpackung nahm und in seinen Rucksack steckte. Als er merkte, dass er beobachtet wurde, packte er ihn wieder aus seiner Tasche aus und ging zur Kasse, um ein Getränk und ein Eis zu bezahlen. Die Verkäuferin verkaufte ihm dies nicht und verwies ihn des Ladens. Die Person entfernte sich mit einem PKW Audi mit polnischen Kennzeichen. Eine Anzeige wegen versuchten Diebstahl wurde aufgenommen. Im Nahbereich konnte der PKW dann an der LIDL-Filiale in der Andre-Pican-Straße festgestellt werden. Der Beschuldigte kam mit einem vollbepackten Beutel aus dem LIDL-Markt und stellte ihn auf den Beifahrersitz. In diesem Moment wurde er durch die bereits wartenden Polizeibeamten angesprochen. Im Beutel befanden sich mehrere Packungen Lego Dublo Bausteine im Wert von cirka 174 Euro, welche er gerade im LIDL entwendet hatte. Der 29-jährige Pole wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Oberhavel gebracht. In einer anschließenden Beschuldigtenvernehmung war er geständig und gab die Ladendiebstähle bei NETTO und LIDL zu. Des Weiteren konnte sich der Pole nicht ausweisen und auch keinen Führerschein vorlegen. Bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurde ein beschleunigtes Verfahren angeregt, dessen Ergebnis gegenwärtig noch aussteht.

Von MAZonline