Dreister geht es kaum noch: Wohnwagen voll mit Müll im Wald entsorgt

Wensickendorf

Seit Wochen werden fast täglich illegal entsorgte Müllberge in den Wäldern Oberhavels gemeldet. Das Thema ist präsenter denn je, was jedoch augenscheinlich nicht abschreckt. Nun wurde in Wensickendorf ein Fall gemeldet, der an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist. Am helllichten Tag wurde dort am Rande eines Waldstücks ein Wohnwagen voll mit Müllresten abgestellt.

Wohnwagen im Wald entsorgt: Im Inneren befinden sich diverse Säcke und Tüten voll mit Müll. Quelle: ENRICO KUGLER

„Da bekommt man den Mund nicht mehr zu, es ist echt unfassbar“, steht Ernst Weiß aus Wensickendorf vor dem am Montagvormittag abgestellten Wohnwagen. „Ich bin gegen acht Uhr morgens zum Bäcker gefahren und als ich gegen kurz vor neun Uhr zurückkam, stand plötzlich dieser Wohnwagen hier“, ärgert sich der 68-Jährige. Der Wohnwagen ist runtergekommen und nicht mehr fahrtauglich, im Inneren liegen Essensreste und Säcke und Kartons voller Müll. „Man fragt sich auch wie der hier her gekommen ist. Als Anhänger wäre man ja sofort aufgefallen, also denke ich fast der ist hier her transportiert worden“, so Ernst Weiß. Schon vor einigen Jahren stand an gleicher Stelle ein illegal abgestellter Wohnwagen.

Neben dem frischabgestellten Wohnwagen im Wald bei Wensickendorf lagert auch schon seit vier Monate illegal entsorgte Dachpappe. Quelle: ENRICO KUGLER

Das Fahrzeug ist angezeigt worden, die zuständigen Stellen werden sich nun des Falles annehmen. Allerdings ist der Wohnwagen keine Ausnahme, wie Ernst Weiß berichtet: „Fast täglich findet man hier im Wald irgendwelche Müllsäcke, es ist echt traurig.“ Auch neben dem frisch abgestellten Wohnwagen liegt Müll, der dort allerdings schon länger lagert. Eine große Anzahl an alten Dachpappen modert am Waldesrand vor sich hin, was Ernst Weiß fast noch mehr ärgert, als der gerade abgestellte Wohnwagen. „Die Dachpappe liegt da bestimmt schon vier Monate. Wir haben dies auch beim zuständigen Ordnungsamt der Stadt Oranienburg angezeigt, leider ist bis heute nichts passiert.“

Analysen verhindern schnellen Abtransport von Dachpappe

Bei der AWU Oberhavel GmbH ist dieser Fall bekannt, allerdings verhinderten aufwendige Analyseverfahren bisher eine Abholung, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf MAZ-Nachfrage mitteilte. „Es ist inzwischen gesetzlich vorgeschrieben, bei Dachpappen Proben zu nehmen, ob gefährliche Stoffe enthalten sind. Dieses Verfahren dauert einfach seine Zeit. Zudem haben wir auch für diese Art Müll nur eine begrenzte Kapazität auf unseren Höfen.“ Allerdings soll laut der AWU Oberhavel GmbH die illegal entsorgte Dachpappe in Wensickendorf noch im Laufe der Woche abgeholt werden.

Auch auf der Straße zwischen Lehnitz und Wensickendorf wurde illegal Müll abgelagert. Quelle: ENRICO KUGLER

Doch auch auf der Straße zwischen Lehnitz und Wensickendorf ist ein Müllberg direkt am Straßenrand abgestellt worden. Dabei handelt sich zum Teil um Industriemüll, aber auch diverse Müllsäcke und sogar eine Badewanne wurde dort abgestellt. „Auch diese Stelle ist noch gar nicht so alt, seit voriger Woche liegt der Müll“, erklärt Ernst Weiß aus Wensickendorf. Bei illegaler Müllentsorgung handelt es sich in der Regel um Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. Die Bußgeldhöhe ist vom Gesetzgeber mit bis zu 100 000 Euro festgelegt. Dabei richtet sich die Höhe des Bußgeldes nach der Schwere des Tatvorwurfs, so nach Abfallart, der möglichen Umweltgefährdungen und deren Menge.

Von Knut Hagedorn