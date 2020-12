Dringlichkeitsantrag der Linken: Luftfilteranlagen für Schulen in Oranienburg

Oranienburg

Einen Dringlichkeitsantrag seiner Partei zum Thema „ Luftfilteranlagen für Kindertagesstätten und Schulen in Trägerschaft der Stadt Oranienburg“ für die am Montag, den 7. Dezember, stattfindende Oranienburger Stadtverordnetenversammlung (SVV) kündigte Ralph Bujok, SVV-Fraktionsvorsitzender der Linken, am Donnerstagnachmittag an.

Mit dem Antrag fordert die Linkenfraktion die Verwaltung dazu auf, „kurzfristig die Anschaffung von Luftfilter und/oder -austauschanlagen für die Schulen und Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt zu prüfen“. Insbesondere sei dabei zu prüfen, ob eine vom Max-Planck-Institut für Chemie konstruierte Lüftungsanlage durch die Stadt Oranienburg und/oder eine ihrer Gesellschaften kostengünstig erstellt und genutzt werden könne, heißt es weiter in dem Antrag. Zudem soll auf Wunsch der Linken die Ausstattung der Schulen mit CO2-Ampeln geprüft werden.

Geht der Antrag durch, sollen Ergebnisse bereits bis 7. Januar 2021 vorliegen

Dabei drückt die Fraktion aufs Tempo. Geht der Dringlichkeitsantrag durch, soll die SVV über die Ergebnisse der Prüfung bereits bis spätestens zum 7. Januar 2021 informiert werden. Sei laut Prüfung eine Umsetzung solcher Luftanlagen im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit oder aus den aktuellen Haushaltsmitteln nicht möglich, sind umfangreichere Investitionen notwendig oder lässt die Prüfung Zweifel an der Umsetzbarkeit aufkommen, soll der Sozialausschuss laut Beschlussvorlage „kurzfristig unterrichtet“ werden.

Durch die mit dem Vorschlag ins Spiel gebrachten Luftfilteranlagen könne nachweislich die Ansteckungsgefahr für Krankheiten vermindert werden, erklärt die Linken-Fraktion. „Schulen stehen insbesondere in Zeiten der COVID-19-Pandemie vor dem Problem, wie sie während des Unterrichts richtig lüften können. Zahlreiche Viren, insbesondere das Coronavirus, übertragen sich durch Aerosole in der Luft“, heißt es. „Die in aktuellen Hygienekonzepten vorgesehen regelmäßigen Stoßlüftungen mit ihren negativen Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf könnten deutlich reduziert werden.“ Damit ließen sich die Lernbedingungen verbessern.

Planck-Institut-Anlage mit Baumarkt-Materialien umsetzbar

Zudem lasse sich die vom Max-Planck-Institut für Chemie konstruierte Lüftungsanlage „mit einfachen Mitteln aus Materialien des Baumarktes nachbauen“, heißt es in der Beschlussvorlage. An der integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim werde eine solche Anlage bereits getestet, die Verwendung an weiteren Schulen ist in Prüfung, heißt es weiter. Da die Anlagen auch gegen verschiedene Viren wirken und gleichzeitig auch das bereits lange bekannte CO2-Problem in den Klassenräumen lösen könnte, „ist eine Anschaffung auch langfristig sinnvoll“, erklärt die Linken-Fraktion.

Zuletzt hatten sich im Landkreis Oberhavel bereits die Kommunalpolitiker in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn mit dem Thema beschäftigt und sich für die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte, unter anderem für die Schulen in der Kommune, ausgesprochen.

Von Nadine Bieneck