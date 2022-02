Oranienburg/Neuruppin

Am heutigen Dienstag um 10 geht der Prozess gegen Kurt L. aus Oranienburg in den dritten Verhandlungstag. Ab 10 Uhr sollen weitere Zeugen gehört werden, auch Gutachten über den Angeklagten stehen noch aus. Damit soll geklärt werden, ob der 29-Jährige im Juli des vergangenen Jahres seine Ex-Freundin Bianca S. in einen Bunker gelockt und dort erstochen hat.

Zuvor sagten am ersten Verhandlungstag bereits Polizisten aus. Vor allem der ermittlungsführende Beamte brachte Punkte an, die Kurt L. schwer belasten. Am zweiten Verhandlungstag beleuchtete das Gericht mittels Zeugenaussagen das private Umfeld des Angeklagten: Vor allem eine Zeugin erhob schwere Vorwürfe gegen den Mann.

Mit rund 15-minütiger Verspätung wird Kurt L. in den Gerichtssaal gebracht. Quelle: Stefanie Fechner

Von Stefanie Fechner