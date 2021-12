Drogen Alkohol, Haftbefehl: Polizei zieht Transporterfahrer aus dem Verkehr

Oranienburg

Mittwochnacht (8. Dezember) gegen 1.10 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Berliner Straße in Oranienburg ein Kleintransporter der Marke Opel aus dem Kreis Märkisch-Oderland. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32- jährige Fahrer des Fahrzeuges mit 1,1 Promille deutlich unter Alkohol- und auch unter Drogeneinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Beifahrer, welcher ebenfalls im Gespräch angab, am Abend das Fahrzeug zur Probe gefahren zu sein, war ebenfalls mit 0,9 Promille alkoholisiert, unter Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Beifahrer ist zur Fahndung ausgeschrieben

Zudem war der 35- jährige Beifahrer zur Fahndung ausgeschrieben und wurde auf Grund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahl vor Ort festgenommen. Beide Personen wurden zum Zwecke einer Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht.

Der Schlüssel zum Fahrzeug, in welchem auch noch geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden werden konnten, wurde auf Grund der nicht geklärten Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurde mehrere Anzeigen aufgenommen. Der mit Haftbefehl gesuchte 35-Jährige wurde heute Morgen zum Amtsgericht Tiergarten gebracht.

