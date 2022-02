Drogen, Alkohol, Müll und Lärm: Oranienburger Havelschule wird zum Brennpunkt

Oranienburg

Hunderte Zigarettenkippen, unzählige leere Alkoholflaschen, Müll, Unrat und dazu sogar noch menschliche Exkremente – das Schulhofgelände der Havelschule in der Oranienburger Albert-Buchmann-Straße ist seit Monaten Schauplatz von jugendlichen Partyexzessen – vor allem am Wochenende sind die Zustände vor Ort besorgniserregend. Die Anwohner sind mehr und mehr genervt und sorgen sich zudem um die Sicherheit der eigenen Kinder.

Jugendliche verfallen dem Alkohol

„Ich habe nichts dagegen, dass sich Jugendliche treffen und sicherlich verstehe ich auch, dass die dahingehenden Möglichkeiten in Oranienburg rar gesät sind, aber das, was hier passiert ist, ist nicht mehr tolerierbar und unerträglich“, berichtet ein entnervter Familienvater und Anwohner, der nicht namentlich genannt werden möchte, gegenüber der MAZ. Auch andere Anwohner der Albert-Buchmann-Straße berichten von abendlichen Partyexzessen, lauter Musik und vor allem sehr viel Alkohol. „Teilweise sind die Jugendlichen sturzbetrunken und liegen einfach nur noch rum. Vor kurzem erst wieder musste ein Krankenwagen ein total betrunkenes Mädchen abholen“, berichtet ein weiterer Anwohner.

Nur ein paar Utensilien nach langen Nächten. Quelle: Privat

In den Abendstunden und vor allem am Wochenende treffen sich dutzende Jugendliche auf dem Areal der Grundschule. „Wenn man hier vor allem am Sonntag spazieren geht, ist es unglaublich, wie es hier aussieht. Überall liegt Müll, es riecht nach Urin und teilweise werden größere Geschäfte sogar auf dem Schulhof gemacht, das ist einfach nur widerlich. Auch auf dem angrenzenden Spielplatz sieht es nicht anders aus, Müll ohne Ende und auch viel zerbrochenes Glas“, ärgert sich eine weitere Anwohnerin. Laut Aussagen der Anwohnerschaft gibt es immer wieder mal Präsenz der Polizei und des Ordnungsamtes, allerdings vertreibt das die Jugendliche nur für kurze Zeit. Ein Anwohner sieht neben dem Müll und Lärmproblem noch eine andere Tatsache als erwiesen an, die ihm Sorgenfalten bereitet. „Es ist ganz eindeutig auch ein Drogenproblem vor Ort vorhanden. Nicht nur, dass Drogen konsumiert werden, Drogen werden teils auch völlig unverblümt angeboten. Selbst mir als Spaziergänger wurden schon Drogen zum Verkauf angeboten.“

Hunderte Zigarettenstummel säumen den Schulhof. Quelle: Privat

Auch im Oranienburger Rathaus ist man sich des Problems bewusst. „Aktuell scheint es vor Ort ruhig zu sein, uns erreichen keinerlei Hinweise oder Beschwerden“, berichtet Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer auf MAZ Nachfrage. Allerdings weiß man auch in der Stadtverwaltung um die Probleme vor Ort: „Grundsätzlich kommt es rund um die Havelschule immer wieder zu Lärm- und Müllproblemen. Unser Ordnungsamt ist im Einsatz, auch am Wochenende. Wenn es draußen wieder wärmer ist, werden wir auch gemeinsam mit der Polizei präsent sein. Dass sich Jugendliche in unserer Stadt unter freiem Himmel treffen, ist aber ausdrücklich erwünscht. Das Entscheidende ist jedoch, dass dabei alles im Rahmen bleibt. Hinterlassenschaften wie Flaschen und sonstiger Müll, Krach, Radau oder gar Zerstörungswut sind tabu, das sollte sich von selbst verstehen.“ Von Seiten der Havelschule gab es leider aus zeitlichen Gründen keine Stellungnahme.

Von Knut Hagedorn