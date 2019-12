Dropebrücke in Oranienburg: Wann rollt der Verkehr wieder?

Oranienburg

Es wird fleißig gewerkelt an der Dropebrücke in Oranienburg – und drumherum. Rainer Samuel zieht die Markierungen auf der Straße. Torsten Girnus setzt die Schablone für den Abbiegepfeil auf die Lehnitzstraße. Ein weiterer Mitarbeiter kehrt den Fuß- und Radweg mit der Maschine. Einige Meter weiter steht noch das Durchfahrtverbots-Schild.

Zur Galerie Die Dropebrücke in Oranienburg soll offiziell zum 31. Januar 2020 wieder für den Verkehr freigeben werden. Die Bauarbeiten vor Ort gehen zügig voran: Die Markierungen werden derzeit gesetzt. Die Baustelle wird gesäubert. Einige Meter weiter steht noch das Durchfahrt-verboten-Schild. „Doch wie lange noch?“, fragt sich Arnim Linde beim Anruf bei der MAZ.

„Doch wie lange noch?“, fragt sich Arnim Linde am MAZ-Sorgentelefon. „Es sieht schon alles sehr fertig aus. Ich bin da letztens mit dem Fahrrad rüber gefahren. Bleibt es wirklich beim 31. Januar als Eröffnungstermin?“ Der Oranienburger habe in Sachen Straßenbau Erfahrungen. „Klar gibt es immer Restarbeiten, die noch zu machen sind. Doch das Wetter spielt derzeit mit. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass in diesen Tagen noch zu erledigen? Erfahrungsgemäß kommt Anfang Januar Schnee. Könnte man jetzt nicht die letzten wichtigen Arbeiten durchführen und vielleicht noch vor Weihnachten die Brücke für den Verkehr freigeben?“, fragt der 62-Jährige.

Für die Firmen an der Saarlandstraße und die Gaststätte „ Sonnenburg“ wäre das ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. „Und für ganz Oranienburg und Oberhavel“, sagt Arnim Linde. „Die Innenstadt erstickt im Verkehr. Die Brücke muss dringend freigegeben werden.“

Vor Ort gibt es keine Informationen dazu, ob es tatsächlich geplant ist, die wichtige Verkehrsachse der Kreisstadt früher als geplant zu öffnen. Offiziell steht noch der 31. Januar 2020 als Öffnungsdatum. Doch beim Vor-Ort-Termin knistert es. Die Bauarbeiter geben Vollgas. Zwar stehen noch die Kräne, die sollen nach MAZ-Informationen aber am Donnerstag abgebaut werden.

Die Stadt Oranienburg sieht „Äußerungen über eine möglicherweise frühere Öffnung der Dropebrücke reine Spekulation“ an. „Wir haben in der Tat einen sehr guten Baufortschritt zu verzeichnen. Allerdings fehlen noch einige wichtige, zwingend erforderliche Prüfungen und Abnahmen“, erklärt Stadtsprecherin Eike Fehlauer. „Das heißt, Stand heute, die Dropebrücke wird wie geplant Ende Januar freigegeben.“

Von Sebastian Morgner