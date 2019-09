Duschen verboten: Legionellenbefall in Oranienburg

Was tun, wenn sich Winnie Pooh den Arm gebrochen hat oder der geliebte Kuschelhase plötzlich eine offene Wunde? Dann hilft die Teddyklinik im Krankenhaus Oranienburg. An sieben Terminen im Jahr können sich die kleinen Teddy- und Puppenbesitzer mit den kleinen und großen Wehwehchen an das Team um Beate Bendin wenden.