Oberhaveler Fuhrunternehmen machen gegen hohe Spritpreise mobil und starten am Mittwochmorgen in Richtung Berliner Ring – aus Germendorf sind 56 Lkw der Firma Hustan dabei.

Eine Frage in Großbuchstaben an der Lkw-Front bringt auf den Punkt, was Spediteure wie Marcus Hustan umtreibt: die Existenzangst. Quelle: Björn Bethe