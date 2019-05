Oranienburg

Auf die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Industrialisierung reagierten vor mehr als 125 Jahren die Gründer der Oranienburger Genossenschaftssiedlung Eden mit einem damals geradezu revolutionären Gegenmodell: einem naturnahen Leben in der Nähe der Großstadt, ermöglicht durch gemeinsamen Grundbesitz. Die Siedlung avancierte zum Vorbild der Gartenstadtbewegung und zum Musterbeispiel einer frühen Alternativkultur, bis Nationalsozialismus, DDR und die treuhandgelenkte Nachwendezeit den Spielraum immer mehr einschränkten.

Modell so aktuell wie lange nicht mehr

Das Projekt „Re-Eden“, organisiert vom Verein re:form e. V., möchte den einstmals von den Gründern Edens praktizierten und heute viel diskutierten sogenannten Reurbanismus wieder aktivieren: auf dem Land naturnah zu leben, Obst und Gemüse auf genossenschaftseigenen Grundstücken selbst anbauen, aber auch am Kulturleben der Stadt Berlin teilhaben. Die Grundgedanken der Reformsiedlung – Lebensreform, Bodenreform, Wirtschaftsreform – sind so aktuell wie nie.

Zusammenschluss vieler Beteiligter

In der Publikation RE:EDEN widmen sich führende Expertinnen und Experten, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, engagierte Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung sowie junge Architektinnen und Architekten der 125 Jahre alten Reformsiedlung und fragen nach Perspektiven: Welche Rolle kann das Modell Eden als räumliches Gemeingut heute noch spielen? Dieser Frage werden die Autoren, Studenten sowie Einwohner Edens gemeinsam in Vorträgen und in einer Diskussionsrunde in der Oranienburger Stadtbibliothek, Schloßplatz 2, am Donnerstag, 9. Mai, 19 Uhr nachgehen. Weitere Informationen zum Projekt „Re-Eden“ unter: www.re-eden.org. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.

Von MAZonline