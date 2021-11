Ehemalige Lungenheilstätte: Brief vom Grabowsee an Bill Gates

Friedrichsthal

„Der Brief ging gestern raus“, sagt Bernhard Hanke. Per Post hat sich der 60-Jährige an keinen Geringeren als den US-amerikanischen Microsoft-Gründer, Programmierer und Mäzen Bill Gates gewandt.

Preis für die Immobilie hat sich verdoppelt

Ihm hat er die frisch überarbeitete Konzeption für seine Internationale Akademie Kids Globe zugesandt, um ihn für das Projekt zu begeistern und zu gewinnen. Denn als Standort hat sich der Vorsitzende des Vereins Kids Globe die ehemalige Lungenheilstätte am Grabowsee ausgesucht. Das Problem: Hanke braucht 20 Millionen Euro – allein schon für den Erwerb des Geländes. Seit zwölf Jahren rührt er dafür die Werbetrommel. Und im vergangenen November teilte ihm der Eigentümer mit, dass sich der Preis von ursprünglich zehn Millionen Euro angesichts der Marktlage verdoppelt habe.

Bernhard Hanke während der Videopräsentation. Quelle: Robert Roeske

Aber über Geld habe er kein Sterbenswörtchen in seinem Brief verloren, sagt Hanke. Im Mittelpunkt steht für ihn die Idee. „Kids Globe will in einem gemeinsamen Lernprozess dazu beitragen, dass die jüngste Generation darauf vorbereitet wird, im besten Sinne Verantwortung für den Globus zu übernehmen“, heißt es am Anfang der Konzeption. Diese Kurzform basiere auf der 2008 von 30 Fachleuten unterschiedlicher Fachgebiete ausgearbeiteten umfangreichen Version von 2008.

Angela Merkel soll neue Schirmherrin werden

Dass Bill Gates der richtige Ansprechpartner ist, habe ihm die Lektüre dessen Buches gezeigt: „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“. Nachdem schon der 2017 verstorbene Alt-Bundespräsident Roman Herzog als Schirmherr fungierte, will Hanke nun auch Angela Merkel gewinnen.

Von Helge Treichel