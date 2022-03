Ehre, wem Ehre gebührt: Jetzt Kandidaten für den diesjährigen Oranienburger Ehrenpreis vorschlagen

Oranienburg

Sie helfen Menschen in Krisensituationen, halten die Ortsgeschichte wach, sorgen für Sport-, Kunst- und Freizeitangebote, bringen Menschen zueinander und vieles mehr: Ehrenamtliche, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für verschiedene gesellschaftliche Belange einsetzen. Auch in Oranienburg gibt es viele Menschen, die sich für Herzensprojekte einsetzen, die anderen zu Gute kommen. Ob in Sport, Kultur, Umweltschutz, Nachbarschaftshilfe oder im Rahmen einer karitativen Organisation: Wer sich mit viel Zeit und Engagement für andere einsetzt, sollte auch honoriert werden. Deshalb verleiht Bürgermeister Alexander Laesicke jedes Jahr drei Ehrenpreise für besondere ehrenamtliche Leistungen in Oranienburg. Die feierliche Preisverleihung findet jedes Jahr im Rahmen des Stadtempfangs am 2. Oktober statt.

Bewerbungen bis zum 7. Mai einsenden

Der Ehrenpreis der Stadt wird in drei Kategorien verliehen. Gewürdigt werden sowohl der Einsatz von Vereinen und Organisationen als auch jener von Projekten und Initiativen (zum Beispiel Bürgerinitiativen oder Selbsthilfegruppen) sowie die ehrenamtliche Arbeit von Einzelpersonen (diese dürfen sich allerdings nicht selber vorschlagen). Wer Ideen hat, wer in diesem Jahr einen Ehrenpreis der Stadt verdient hätte, kann diese bis spätestens zum 7. Mai 2022 bei der Stadtverwaltung einreichen unter: Stadt Oranienburg, Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zu Händen Frau Katrin Tatge oder telefonisch unter der Rufnummer 03301/600 6017. Einsendungen sind auch per Mail möglich an: tatge@oranienburg.de

