Ehrung für Erika Kühnemann: Leiterin der Selbsthilfegruppe Neurofibromatose wird ausgezeichnet

Potsdam/Oranienburg

Der Landtag hat am Freitag im Rahmen einer Festveranstaltung 14 Brandenburgerinnen und Brandenburger für ihre Verdienste um das Gemeinwesen mit der Medaille des Landtages geehrt. Auf Vorschlag des SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann wird die Medaille auch an die Leiterin der Selbsthilfegruppe „Klingelknöpfe“, Erika Kühnemann, vergeben. Seit zehn Jahren leitet sie die eine Neurofibromatose-Selbsthilfegruppe beim Märkischen Sozialverein. Rund 35 000 Menschen in der Republik leiden an der unheilbaren Krankheit Neurofibromatose, einer Tumor-Erkrankung der Haut oder des Nervensystems. Erika Kühnemann, die selbst erkrankt ist. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen ein offenes Ohr und die Möglichkeit eines regelmäßigen Austausches zu schenken. Sie möchte Lebensfreude vermitteln und organisiert deshalb unter anderem gemeinsame Ausflüge.

Die Laudatio hielt der SPD-Abgeordnete Helmut Barthel. Erika Kühnemann, heute 65 Jahre alt, müsse wie etwa 35 000 andere Deutsche mit dem Gendefekt leben. „Und mit den Einschränkungen, mit den Kränkungen. Seit 1991 kann sie ihren geliebten Beruf als Krankenschwester wegen dieser Krankheit nicht mehr ausüben. Trotzdem ist sie für andere da“, so Helmut Barthel. Unter ihrer Regie treffen sich die Mitglieder der unabhängigen Selbsthilfegruppe einmal im Monat. Im Moment nehmen 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Angebot der „Klingelknöpfe“ wahr.

Sie wollen keine Jammer-Truppe sein

Wer kommt, der hat das Bedürfnis, zu reden. Dabei werde über Gott und die Welt gesprochen. „Sicherlich auch mal über die Krankheit. Aber Erika Kühnemann wollte von Anfang in dem Punkt auf die Bremse treten und verhindern, dass die Mitglieder im Selbstmitleid versinken. ,Wir sind nämlich keine Jammer-Truppe!’, sagte sie unlängst“, so Barthel. Touren in den Spreewald, den Tierpark Germendorf oder zu Schlössern gab es schon. Das jährliche Sommerfest hat Tradition. Und 2020 gab es auf Initiative von Erika Kühnemann einen „Tag der seltenen Erkrankungen“ in Oranienburg.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke dankte allen Engagierten. „Ohne Ihre freiwillige Arbeit, ohne Menschen wie Sie, wäre Brandenburg heute nicht, was es ist: ein lebens- und liebenswertes Land, das sich in den vergangenen Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat.“

Von MAZonline