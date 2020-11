Eierfabrik bei Zehlendorf: Widerspruch der Investoren abgelehnt

Zehlendorf/Wensickendorf

Ist das der Sargnagel des Investorenprojekts einer Legehennenanlage vor den Toren Oranienburgs? Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) auf MAZ-Anfrage mitteilte, wurde der Widerspruch der Investoren gegen die ursprüngliche Projektablehnung seitens des LfU abgelehnt. Der entsprechende Bescheid sei in der vergangenen Woche an die Träger des Projekts versandt worden. „Das Vorhaben ist bauplanungsrechtlich unzulässig und die Erschließung scheint nicht gesichert“, erklärt dazu Thomas Frey, Öffentlichkeitsreferent im LfU. Die Investoren hätten keinen Anspruch auf die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, so Frey weiter.

Anwohner im Verein Contra Eierfabrik gegen das Projekt organisiert

Seit Sommer 2016 hält die geplante Großanlage insbesondere die Einwohner Zehlendorfs und Wensickendorfs auf Trab. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne hatten sich die Anwohner dagegen gestellt und sich schließlich in einem Verein organisiert. Im März 2019 hatte das LfU den Plänen eine Absage erteilt. Ausschlaggebend dafür: Belange des Bauplanungsrechts. Im April 2019 hatten die Investoren dagegen Widerspruch eingelegt, die Begründung dafür erst Monate später eingereicht. Dieser Widerspruch wurde nun abgelehnt. „Das ist eine Nachricht, auf die wir lange gehofft haben und die uns enorm erfreut“, sagte Axel Wunsch, Sprecher des Vereins Contra Eierfabrik am Dienstag. „Wir dürfen nun hoffen, dass das Kapitel Eierfabrik damit endlich geschlossen werden kann.“

Von Nadine Bieneck