Ein Abenteuerspielplatz für den Karl-Marx-Platz

Lehnitz

Die Errichtung eines neuen Spielplatzes im Oranienburger Ortsteil Lehnitz-Süd nimmt konkrete Formen an. Am Freitag, 19. Februar, präsentierte die Stadt Oranienburg bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am Karl-Marx-Platz die Öffentlichkeit über die geplanten Maßnahmen vor Ort.

Matthias Hennig (l.) und Christian Studier. Quelle: Privat

„Das Interesse war erfreulicherweise sehr groß“, berichtet Christian Studier, stellvertretender Ortsvorsteher von Lehnitz auf MAZ-Nachfrage. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygienevorschriften fanden sich knapp 60 Bürger am Karl-Marx-Platz ein, wo ein Spielplatz entstehen soll. „Im Jahre 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine neue Spielplatzkonzeption für die Stadt Oranienburg beschlossen. Die beinhaltet, dass neue Spielplätze gebaut werden sollen. Jährlich sollen 250 000 Euro für die Errichtung von Spielplätzen in den Haushalt eingestellt werden“, erklärt Ortsvorsteher Matthias Hennig. Mit auf der erstellten Prioritätenliste ist auch ein Spielplatz in Lehnitz-Süd.

Informativer Vortrag

Stadtverwaltungsmitarbeiterin Stefanie Häußler und Holger Plaasche von der G+P Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH präsentierten anhand von Grafiken, die an einem Bus angebracht wurden, die Pläne für den Spielplatz. „Der Vortrag dauerte knapp 30 Minuten und war wirklich sehr informativ. Dabei wurden auch Meinungen und Ideen von den anwesenden Bürgern in die zukünftige Planung mit aufgenommen, so unter anderem auch Alternativen für die wegfallenden Parkmöglichkeiten“, berichtet Christian Studier.

Das Interesse der Bürger bei der Bürgerinformation war groß. Quelle: Christian Studier

Der Karl-Marx-Platz ist eine unbefestigte Fläche mit einem Baumbestand aus Kiefern. Die anliegenden Grundstücke werden über den Platz erschlossen. Es ist umlaufend eine Verkehrsfläche entstanden, die befahrbar ist, jedoch keinen Aufbau erkennen lässt, der als Regelaufbau für Verkehrsflächen angesprochen werden kann. Die Planung des neuen Spielplatzes bezieht sich auf die Schaffung von Spielmöglichkeiten unter Berücksichtigung erforderlicher Fahrbereiche für die Erschließung und für Rettungswege. Eine Ertüchtigung der Fahrbereiche ist nicht vorgesehen. „Die Bäume werden stehenbleiben und es soll eine Art Abenteuerspielplatz entstehen“, so Studier.

Baubeginn noch für 2021 geplant

Die Spielangebote beschränken sich aufgrund der Eigenart der zur Verfügung stehenden Fläche auf Balancier- und Hüpfstrecken sowie zwei Sandspielflächen. Der Spielbereich für die Älteren soll nahe der Bäume geschaffen werden. Durch eine horizontale Netzkonstruktion soll dort eine Beeinträchtigung des Bodens vermieden werden. In einer zweiten Netzebene können Kletter -und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Baubeginn soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 sein, die Baumaßnahmen werden dann bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ideen und Anregungen zum geplanten Spielplatz können weiterhin bei der Stadt Oranienburg eingereicht werden.

