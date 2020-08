Ein Corona-Erkrankter berichtet: Vier Wochen Isolation und Ärger über das Gesundheitsamt

Oranienburg

Inzwischen geht es ihm wieder gut, sagt der 35-jährige Oranienburger (Name der Redaktion bekannt). Vor einigen Monaten sah das noch ganz anders aus. Da gehörte der junge Mann zu den Ersten, die in Oberhavel am Coronavirus erkrankten. Mitte März war es, die Situation zu Beginn der Pandemie noch völlig unübersichtlich.

Wie auf Knopfdruck: Innerhalb von 30 Minuten verschlechterte sich der Gesundheitszustand

„Ich saß an dem Abend im Büro, habe gearbeitet“, erinnert er sich. Plötzlich habe es ihn wie ein Schlag erwischt, innerhalb von 30 Minuten verschlechterte sich sein Zustand: „Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, Husten, Schnupfen, die Haut hat gebrannt – das kam wie auf Knopfdruck“, beschreibt er die Symptome. „Da war mir schon klar, dass es mich erwischt hat.“ Vier Tage lang lag er völlig flach. „Ich war in meinem Leben nie groß krank. Corona hat mich dann völlig umgehauen“, sagt er. Weder Vorerkrankungen habe er gehabt, noch gehöre er zu einer Risikogruppe. Ganz im Gegenteil – jahrelang trieb er viel Sport, stand regelmäßig auf dem Fußballplatz.

Ansteckung innerhalb der Familie

Wie er sich das Virus eingefangen hatte, lag auf der Hand. Die Lebenspartnerin des 35-Jährigen arbeitet im medizinischen Bereich, kam dort Mitte März in Berührung mit einem Corona-Verdachtsfall. „Als feststand, dass es diesen Verdachtsfall gibt, hat sie sich sofort selbst isoliert, so gut es ging“, erinnert sich der Oranienburger. Kontakte zu Familie und Freunde waren tabu. „Das war auch genau richtig“, resümiert er. Denn wenige Tage später stellte sich heraus: die junge Frau steckte sich tatsächlich bei dem Infizierten an. „Bei mir traten die Symptome dann eine Woche später auf. Wir konnten uns ja gegenseitig in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung nicht aus dem Weg gehen.“

Vier Wochen absolute Isolation auf 48 Quadratmetern

Die folgenden Wochen waren für ihn, ebenso wie für seine Partnerin, eine echte Herausforderung. „Wir waren Tag und Nacht zu Hause. Ich bin nicht mal bis zum Briefkasten geschweige denn nachts mal kurz raus auf die Straße“, erinnert er sich. Auch wenn er eine Menge Symptome zu beklagen hatte, erlebte der 35-Jährige einen verhältnismäßig glimpflichen Krankheitsverlauf. Nachdem er die ärgsten Tage überstanden hatte und es langsam wieder bergauf ging, setzte er sich daheim ab und an auch wieder an seinen Computer, versuchte ein wenig zu arbeiten. „Das war dann irgendwann auch vorbei, durch den Lockdown brach vieles ja weg“, sagt er. Als ein auf Privatinitiative hin durchgeführter Coronatest einen Tag vor Ende der gebotenen 14-tägigen Isolation einen positiven Befund erbrachte, ordnete das Gesundheitsamt für ihn weitere 14 Tage Isolation an.

Persönliche Unterlagen mit Gesundheitsbefund landen bei wildfremdem E-Mail-Empfänger

Am Ende verbrachte der 35-Jährige vier abgeschottete Wochen in seiner Wohnung. Und erlebte dabei auch so einigen Ärger mit dem Gesundheitsamt. Besonders befremdete ihn ein erheblicher Lapsus bei der Übertragung der gesundheitlichen Befunde des Paares. „Die wurde per E-Mail vom Gesundheitsamt an uns wildfremde Personen geschickt. Dafür habe ich kein Verständnis, zumal die E-Mail-Adresse am Telefon drei Mal abgeglichen wurde“, sagt er. Vom Datenschutzbeauftragten habe es im Nachgang einen Brief gegeben. Ob so etwas jedoch nicht wieder vorkomme, daran hat der junge Mann erhebliche Zweifel. Beim Landkreis reagierte man auf MAZ-Nachfrage zu dem Vorgang recht zugeknöpft. Eine eingehende Prüfung dieses Falls sei aufgrund fehlender Informationen nicht möglich. Zwei Datenschutzprobleme seien in der Kreisverwaltung von März und Juli bekannt geworden, die dem Datenschutzbeauftragten gemeldet wurden. Deren Ursache habe in der Neuinstallation von internen Arbeitsabläufen gelegen, erklärt Kreissprecherin Ivonne Pelz. Eine konkrete Aussage, wie die neu installierten Arbeitsabläufe dafür sorgten, dass sensible Daten an eine falsche E-Mailadresse geschickt wurden, darüber äußerte sich der Landkreis nicht weiter. Die aufgetretenen Datenschutzprobleme seien mit der Landesdatenschutzaufsicht analysiert, die Fehlerquelle ausfindig gemacht und Hinweise zur Optimierung der Abläufe aufgenommen und umgesetzt worden, heißt es allerdings.

Barfuß über den Rasen – pure Glücksgefühle

Was den jungen Mann während der Isolation besonders bekümmerte: „Wir bauen zur Zeit an unserem Eigenheim. Als ich meine Wohnung nach vier Wochen das erste Mal wieder verlassen konnte, war die Baustelle kaum noch wiederzuerkennen. Die Arbeiten mussten ja weitergehen, auch wenn wir keine Möglichkeit hatten, vor Ort die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das mussten der Bauleiter übernehmen, der für uns zahlreiche Details entschied.“ Eine schwierige, aber auch obskure Situation. Verständlich daher seine erste Reaktion nach der Isolation: „Auf unserem Hausgrundstück mit nackten Füßen über den grünen Rasen zu laufen. Nach durchgehend vier Wochen auf 48 Quadratmetern Wohnungsfläche war das ein unglaublicher Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde“, erzählt er, und kann heute darüber auch lächeln.

Sorglosigkeit vieler Menschen macht den Oranienburger fassungslos

Der Oranienburger ist mehr als froh, die Viruserkrankung glimpflich überstanden zu haben. Dass inzwischen viele Menschen so sorglos mit der nach wie vor drohenden Ansteckungsgefahr umgehen, macht ihn nahezu fassungslos. „Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Es geht uns doch gut hier in Deutschland, wir können uns sogar frei bewegen. Andere Länder sind viel schlimmer betroffen. Wir reden immer noch von einer unbekannten Krankheit und ich finde, jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen. Eine Maske zu tragen ist nicht so schwer.“

Von Nadine Bieneck