Ein Jahr danach: Dirk Blettermann zieht ein Zwischenfazit als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Hitzige und teilweise emotional geführte Debatten sind in der Politik keine Seltenheit. Immer wieder gibt es Themen, wo die Meinungen und Ansichten der verschiedenen Parteien auseinander gehen. So ist dies auch in Oranienburg der Fall, Stadtverordnetenversammlungen (SVV) bürgen ab und an gehörigen Zündstoff. Für die Einhaltung der Geschäftsordnung ist dabei der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung zuständig, und dies ist in Oranienburg seit dem 24. Juni 2019 Dirk Blettermann ( SPD). Im Gespräch mit der MAZ zieht Blettermann ein Zwischenfazit nach zwölf Monaten Amtszeit.

Dirk Blettermann: Holding-Hauptausschuss wichtige Entscheidung

„Sechs Stadtverordnetenversammlungen liegen nun hinter mir und ich denke dass wir viele sehr gut über die Bühne gebracht haben“, blickt Blettermann zufrieden auf sein erstes von fünf Amtsjahren zurück. Eine siebte Sitzung wird allerdings bereits am 29. Juni dazukommen, da dort eine Fortführung der am 22. Juni unterbrochenen Stadtverordnetenversammlung angesetzt ist. Zwei große Themenschwerpunkte rücken bei dem Zwischenfazit von Dirk Blettermann in den Vordergrund, die beide aktueller Natur sind. Die Geschehnisse rund um die Oranienburger Holding ( MAZ berichtete) und die Straßenbenennung des Neubaugebietes Am Aderluch. „Es ist wichtig dass sich die SVV nun dazu entschieden hat, das gesamte Thema Holding mittels eines Hauptausschusses aufzuarbeiten. Walter Mundt als Vorsitzender des Hauptausschusses hat mir bereits mitgeteilt, das man zügig an Terminen arbeitet.“ Laut Blettermann ist es vor allem für die Beschäftigten der Holding-Gesellschaften wichtig, dass alles, soweit es geht, aufgearbeitet wird – und zwar zeitnah. „Die Unsicherheit der Belegschaft ist schon greifbar. Daher hoffe ich, dass der Hauptausschuss mit seiner Arbeit bis Jahresende fertig ist. Allerdings darf man auch nicht vergessen: Alle machen das ehrenamtlich.“

Straßenbenennung Am Aderluch sorgt für Misstöne

Für heftige Kontroversen sorgten zuletzt die Vorschläge der Straßenbenennungskommision für das Neubaugebiet Am Aderluch. Vor allem die Namensgebung „ Gisela-Gneist-Straße“ wurde stark kritisiert ( MAZ berichtete). Die Mehrheit der Stadtverordneten folgte aber am Montagabend den Vorschlägen. „Als Vorsitzender des SVV versuche ich immer, alle politischen Strömungen zusammenzubringen. Bei diesem Thema ist mir dies leider nicht gelungen, da zwei Fraktionen komplett ausgeschert sind“, bilanziert Blettermann. Die teilweise sehr scharfe Kritik an der Entscheidung ärgert den Vorsitzenden spürbar: „Mit Kritik kann ich umgehen, aber dass hier die gesamte Arbeit der Stadtverordnetenversammlung in Frage gestellt wird kann ich nicht akzeptieren. Ich kann nachvollziehen, dass sich einige ein anderes Ergebnis gewünscht haben, aber das darauffolgende verbale Draufhauen ärgert mich.“ Zumal Dirk Blettermann noch hinzufügt zum Thema Straßenbenennung: „In allen vorherigen Gremien wurden diese Vorschläge durchgewunken, und auch bei unserer Stadtverordnetenversammlung gab es ein klares Votum für diese Vorschläge.“

Stadtverordnetenversammlung zukünftig im Kreistagssaal

Im September wird die Stadtverordnetenversammlung planmäßig fortgesetzt, dann aber mit einer neuen Heimat. Coronabedingt fanden die vergangenen Stadtverordnetenversammlungen in der MBS-Arena statt und ersetzten damit den vorherigen Tagungsort in der Orangerie. „Wir hatten schon vor der Coronapandemie die Überlegungen, in den Kreistagssaal zu ziehen und werden dies nun auch tun. Wir wollen langfristig mit unseren Sitzungen auch online gehen, und da ist der Kreistagssaal einfach ideal, da dort die gesamte Technik vorhanden ist“, so Blettermann abschließend.

