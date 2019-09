Oranienburg

Nach mehr als einem Jahr Probe- und Vorbereitungszeit steht für den Theaterkurs des Runge-Gymnasiums am 24. und 25. September nun endlich der große Auftritt an.In der Aula des ehemaligen OSZ-Gebäudes in Oranienburg (Willy-Brandt-Straße/Stralsunder Straße) zeigen die Zwölftklässler das Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ von Ödön von Horvath, welches sie seit Beginn des Schuljahres 2018/19 erarbeitet haben. Die Vorstellungen beginnen an beiden Tagen um 19 Uhr, ab 18.30 Uhr beginnt der Einlass. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder 1,50 Euro. Am 25. September ist zudem eine Schulaufführung für die Mitschüler der Zwölftklässler vorgesehen.

Das gesellschaftskritische Stück des des österreichisch-ungarischen Schriftstellers Horvaths stammt aus dem Jahr 1932 und trägt den Untertitel „Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern“. Erzählt wird die Geschichte Elisabeths, die sich durch den Verkauf ihrer eigenen Leiche aus ihrer finanziellen Misere retten will. Eines Tages lernt sie einen jungen Polizisten kennen, die beiden verlieben sich. Doch Elisabeths Vergangenheit und die ungerechten Zustände der Zeit holen sie schnell ein. Schon bald wird klar, dass die junge Frau in den 1930er Jahren, einer Zeit geprägt von Massenarbeitslosigkeit und Armut, um ihr Leben kämpfen muss und dabei nicht nur nach legalen Mitteln greift.

Von MAZonline