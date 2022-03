Sachsenhausen

Eines der ältesten Unternehmen Oranienburgs feiert am 1. April runden Geburtstag. Seit dann genau 100 Jahren kümmert sich die Firma Brandt um Schilder und Stempel jeglicher Art. „Wir sind unglaublich stolz auf dieses Jubiläum, es ist nicht alltäglich, ein Jahrhundert lang am Markt bestehen zu können“, berichtet Wolf-Dietrich Brandt, der bis zum Vorjahr die Firma leitete und dann an seinen Sohn Stephan übergab.

Am 1. April 1922 eröffnete die Gravierwerkstatt Willy Brandt

Unter dem Namen „Gravierwerkstatt Willy Brandt“ eröffnete am 1. April 1922 eine kleine Werkstatt in Oranienburg erstmals seine Pforten, die Angebotspalette umfasste Stahlstempel, Kautschukstempel, Messingstempel und gravierte Tür- und Firmenschilder. Auch 100 Jahre später ist das Familienunternehmen spezialisiert auf die Herstellung von Schildern, Stempeln, Pokalen und Drucksachen jeglicher Art. „Ich bin als Kind in der Werkstatt aufgewachsen und schon sehr früh war klar, dass meine berufliche Zukunft im Familienunternehmen liegen wird“, erinnert sich Wulf-Dietrich Brandt, der nach absolvierter Meisterprüfung 1981 die Firma übernahm. In den Anfangsjahren des Unternehmens wurden überwiegend Handgravuren für Privat- und Firmenkunden hergestellt. Mittlerweile umfasst das Auftragsbuch 272 Stammkunden, die vor allem Schilder bestellen. Hauptkunden sind dabei Kindertagesstätten, Schulen und Behörden.

Firmenspaltung in den 1960er Jahren

Einen Zeitenwende erlebte die Familie Brandt Mitte der 1960er Jahre, die das Familienunternehmen spalten sollte. 1965 ließ der damalige Inhaber Bodo Brandt alle familiären Bindungen hinter sich, verließ Frau und Kinder und gründete eine eigene Firma – die auch heute noch existierende „Brandt-Gravuren“ in der Chausseestraße 25. „Ich blieb damals im Betrieb meines Vaters“, blickt Wulf-Dietrich Brandt zurück. Über die Jahre hinweg etablierte sich die Firma in Oranienburg. „Unsere Arbeit war und ist immer noch gefragt“, so der 65-Jährige zufrieden. Besonders gerne denkt Wulf-Dietrich Brandt an die Wendezeit zurück, die in seinem Laden für einen Ausnahmezustand sorgte. „Nach der politischen Wende in Deutschland boomte in den Jahren 1990 und 1991 vor allem der Autohandel. Es wurden Autos gekauft wie verrückt, wir kamen demnach mit der Herstellung von Nummernschildern kaum hinterher und mussten Überstunden einschieben ohne Ende.“

Coronazeit glimpflich überstanden

Auch weitere Veränderungen in nun Gesamtdeutschland sorgten für volle Auftragsbücher im Hause Brandt. „Es wurde in den neunziger Jahren ja auch gebaut wie verrückt, und an jeder Baustelle musste auch ein entsprechendes Schild stehen“, erinnert sich Brandt. Zusammen mit Juniorchef Stephan Brandt und seinem Vater Wulf-Dietrich ist noch ein weiterer Mitarbeiter bei „Brandt-Schilder“ angestellt. „Wir haben gut zu tun, das freut uns natürlich sehr. Auch Corona ließ uns nicht wirklich in ein Loch fallen, nun waren ja entsprechende Hinweisschilder gefragt.“ Auch die Umstellung auf Lasertechnik bei der Herstellung ließ die Firma Brandt nicht kopflos dastehen. „Jede neue technische Errungenschaft hat seine Vor- und Nachteile, so natürlich auch in unserer Branche“, so Brandt Senior.

Von Knut Hagedorn