Oranienburg

„Die Arbeit des Seniorenbeirates ist extrem wichtig, die Bedürfnisse und Anforderungen sind da. Dementsprechend großen Dank für die geleistete Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitstreiter.“ Landrat Ludger Weskamp ( SPD), der sich nach Erreichen des 50. Geburtstages selbst als Senior bezeichnet, würdigte auf der Festveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des Seniorenbeirates Oberhavel im Domino World Club Oranienburg deren Arbeit.

Kein Seniorenbeirat in Leegebruch, Liebenwalde und dem Löwenberger Land

1994 wurde dieser gegründet. Mitglieder des Seniorenbeirates im Landkreis Oberhavel sind Seniorenbeiräte im Landkreis sowie Domino World, der Sozialverband Deutschland, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Volkssolidarität Brandenburg, das Seniorenbüro Oranienburg, der Verein Jahresringe Oranienburg sowie die Seniorenorganisationen der SPD sowie der Linken. Seit 2004 ist Karl-Heinz Grollmisch Vorsitzender des Seniorenbeirates und hatte in seiner Begrüßungsrede auch kritische und nachdenkliche Worte mit eingebaut. „Leider gibt es aktuell in Leegebruch, Liebenwalde und dem Löwenberger Land keinen Seniorenbeirat. Ansonsten sind wir in Oberhavel sehr gut aufgestellt.“

Seniorenbeirat gibt Anregungen an den Landrat weiter

Auch an den anwesenden Landrat Ludger Weskamp hatte Karl-Heinz Grollmisch einige Anregungen. „Wir würden es gut finden, wenn Informationen rund um die Seniorenarbeit auf der Internetseite des Landkreises zu finden sind. Zudem würden wir gerne einen Unterausschuss ins Leben rufen, um dort die Probleme und Bedürfnisse noch genauer anmerken zu können. Dort können wir mit unserer Erfahrung absolut eine Hilfe sein.“ Landrat Ludger Weskamp konnte eine Bitte von Karl-Heinz Grollmisch quasi sofort erfüllen.

Verstärkte Präsenz der Seniorenarbeit im Internet

„Also mit verstärkter Präsenz auf unserer Internetseite des Landkreises Oberhavel ist überhaupt kein Problem, natürlich können wir dort Informationen rund um den Seniorenbereich verstärkter aufgreifen. Beim Thema Unterausschuss sehe ich da schon eher nicht so wirklich eine Chance dies zu realisieren. Da die Bedürfnisse und Anregungen auch in den bisherigen Ausschüssen angebracht werden können.“

Das Servicepersonal der Domino World. Quelle: Knut Hagedorn

Knapp 30 Gäste ließen sich anschließend das Büffet schmecken, welches vom freundlichen Servicepersonal der Domino World gereicht wurde. Dabei nutzten die Anwesenden die Gelegenheit viele Gespräche zu führen, die bisher geleistete Arbeit zu würdigen und auch neue Ideen anzuschieben.

Von Knut Hagedorn