Ein Wunschbaum für sozial benachteiligte Kinder in Oberhavel

Oberhavel

42 Wünsche hat Ludger Weskamp am Donnerstag, 2. Dezember 2021, gemeinsam mit dem gesamten Team des ambulanten Fachbereichs des Arbitria e.V. in Fürstenberg an der Havel an den Weihnachtswunschbaum in der Kreisverwaltung gehangen. Und er war der erste, der einen der Wünsche abgenommen hat, um ihn zu erfüllen. „Das ist die Idee dahinter: 43 sozial benachteiligte Kinder haben uns ihre Wunschzettel geschickt. Diese zieren unseren Wunschbaum, aber hoffentlich nicht lange. Denn ich rufe alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses dazu auf, die Wünsche sozusagen zu pflücken und bis Weihnachten zu erfüllen“, so Weskamp.

13 Kinder leben im Kinderhaus „Madita“

Arbitria e.V. ist ein innovativer gemeinnütziger freier Jugendhilfeträger mit den Schwerpunkten in der ambulanten und stationären Jugendhilfe, mit dem der Fachbereich Jugend des Landkreises Oberhavel vertrauensvoll zusammenarbeitet. Arbitria e.V. unterhält das Kinderhaus Madita in Bredereiche, einem Ortsteil von Fürstenberg/Havel. 13 Kinder leben dort, vom Vierjährigen bis zu jungen Erwachsenen. Für die Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ wählte Arbitria e.V. gezielt den ambulanten Fachbereich aus. Die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben stellvertretend für die aktuell 37 zu betreuenden Familien mit insgesamt 85 Kindern und Jugendlichen die Wunschzettel am bunt geschmückten Weihnachtsbaum in der Kreisverwaltung angebracht. „Die Idee für den Wunschbaum ist unter den Mitarbeitenden selbst entstanden. Es ist uns wichtig, mit dieser besonderen Aktion in der Vorweihnachtszeit benachteiligte Kinder aus der Region zu unterstützen. Oft stecken schwere Schicksalsschläge hinter den Geschichten der Familien. Das macht die Arbeit von Arbitria e.V. so wichtig und unverzichtbar“, sagt Ludger Weskamp.

Weihnachtsaktion seit Jahren etabliert

„Alle 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereines freuen sich für die Familien und schätzen die besondere Nachhaltigkeit der Weihnachtsaktion: Natürlich sind die Kinder alle schon ganz aufgeregt und freuen sich, wenn ihnen kleine Wünsche zu Weihnachten erfüllt werden können“, sagt Teamleiterin des ambulanten Fachbereiches Mary Röwer. Und weiter: „Wir freuen uns über die Wertschätzung des Landkreises – insbesondere vom Team des Jugendamtes im Norden Oberhavels. Wir arbeiten überwiegend in den Haushalten der Familien. Durch die besonderen Zeiten wurde uns allen viel abverlangt, umso wichtiger ist es uns, Familien zu ermutigen, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Unsere Überzeugung in der täglichen Arbeit mit den Familien ist geprägt von dem systemischen Leitgedanken: Eltern als Experten ihrer Kinder zu verstehen und sie in ihrer Rolle zu unterstützen und zu begleiten.“ Das Team plant bereits eine Ferienfahrt in den Sommerferien 2022 für die Kinder des ambulanten Fachbereichs. Interessierte können dieses Vorhaben gerne mit einer Spende unterstützen: Arbitria e.V. MBS IBAN DE07 1605 0000 5210 91.

Wünsche werden digital zugesandt

In den kommenden Tagen sollen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger die Wünsche vom Wunschbaum abnehmen. Da der Zutritt zur Verwaltung aufgrund der aktuellen Coronalage nur nach 3G-Regel und mit Termin möglich ist, können sich Interessierte gerne auch via Facebook oder Instagram sowie per E-Mail an die Pressestelle der Kreisverwaltung wenden. Das Team spielt dann Wunschfee und schickt einen der Wünsche zu per E-Mail unter pressestelle@oberhavel.de, via Facebook unter https://www.facebook.com/LKOberhavel oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/landkreisoberhavel. In der Woche vor Weihnachten wird Vizelandrat Egmont Hamelow die Geschenke an die Einrichtung beziehungsweise die Kinder übergeben. Die Päckchen mit den Geschenken sollten bis Freitag, 17. Dezember 2021, an der Infothek der Kreisverwaltung (Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg) beziehungsweise direkt in der Pressestelle abgegeben werden. Bitte unbedingt Namen und Alter des Kindes auf das Päckchen schreiben, damit die Geschenke auch tatsächlich den richtigen Adressaten erreichen oder auch eine Kopie des Wunschzettels aufkleben. Ganz sicher freuen sich die Kinder auch über einen Brief der Schenkenden.

Von MAZonline