Ein neuer Briefkasten für Sachsenhausen

Sachsenhausen

Die Freude in Sachsenhausen ist groß: Nach nur drei Wochen ist es den Beteiligten gelungen, einen Ersatz für den zuvor abmontierten Briefkasten zu finden. Wie die Post im November auf MAZ-Nachfrage mitteilte, musste der betreffende Briefkasten in Sachsenhausen sehr kurzfristig abgebaut werden, da dieser auf einem Privatgrundstück stand und der Eigentümer des Grundstückes den sofortigen Abbau verlangte. „Nach nur drei Wochen ist es uns gelungen, gemeinsam mit allen Beteiligten einen Postkasten in der Granseer Straße 27 aufzustellen. Wir als Ortsbeirat bedanken uns für die schnelle Erledigung unseres Anliegens“, verkündete Sachsenhausens Ortsvorsteher Burkhard Wilde am Sonntagabend. Damit befindet sich der neue Briefkasten direkt an der örtlichen Feuerwehr. Einen Weihnachtswunsch haben die Sachsenhausener dennoch offen: Eine neue Postfiliale steht bei den Einwohnern ganz oben auf dem Wunschzettel. „. Mal schauen, ob der Weihnachtsmann in diesen schwierigen Zeiten das Unmögliche möglich macht“, hofft Burkhard Wilde.

Da auch der traditionelle Weihnachtsmarkt in Sachsenhausen in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie ausfallen musste, hatte sich der Ortsbeirat eine Ersatzveranstaltung überlegt. So sollten die Sachsenhausener ihre Haustüren und Gärten weihnachtlich schmücken, die schönsten Gärten sollten vom Ortsbeirat prämiert werden. Die Resonanz sei groß gewesen, berichtet Burkhard Wilde. „Es war nicht einfach, die zehn Preise zu verteilen. Einfach toll, wie unsere Aktion angekommen ist!“

Von MAZonline