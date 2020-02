Germendorf

Bisher unbekannte Täter schlugen am Montag (17. Februar) in der Zeit von 15 bis 18.15 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße am Alten Bahnhof in Germendorf ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Schränke und Kommoden wurden durchwühlt, nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter Schmuck und Bargeld erbeuten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz.

Von MAZonline