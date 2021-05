Oranienburg

– Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Oranienburger Robert-Koch-Straße verschafft. In den Räumen wurden Schränke aufgebrochen. Bei der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, was entwendet wurde. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline