Oranienburg

In der Zeit von Sonnabend (20. März), 19 Uhr bis Sonntag (21. März), 13.20 Uhr beschädigten bisher unbekannte Personen mehrere Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern in der Eberswalder Straße und Anklamer Straße. An den Türen konnten Hebelspuren festgestellt werden, so dass die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Von MAZonline