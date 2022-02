Oranienburg

Bislang Unbekannte drangen am Montag in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kremmener Allee ein und durchsuchten die Räume im Inneren. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und Zigaretten. Für die Spurensicherung am Tatort kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Von MAZonline