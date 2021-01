In der Nacht zu Dienstag drangen Einbrecher in einen Oranienburger Bungalow ein. Trotz ausgelöster Alarmanlage konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten.

Einbruch in Oranienburg: Täter flüchten mit Werkzeug

