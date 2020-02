Sachsenhausen

Zwischen 15 Uhr und Mitternacht verschafften sich am Freitag (14. Februar) bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilenhaus in der Sachsenhausener Grätzstraße. Die Täter drangen in das Haus ein und durchwühlten alle Räume. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1000 Euro beziffert. Durch Kriminaltechniker wurde umfangreiches Spurenmaterial gesichert, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAzonline