Oranienburg

In der Nacht zu Sonnabend (13. März) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in mehrere Mehrfamilienhäuser in Oranienburg im Bereich der Bernauer Straße, Waldstraße sowie der Anklamer Straße. Diverse Mieterkeller wurden aufgebrochen und durchwühlt, Angelutensilien und Werkzeuge wurden gestohlen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Der Sachschaden beläuft sich vorerst auf etwa 2 500 Euro.

Von MAZonline