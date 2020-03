Eindämmungsverordnung: Polizei beendet Feierlichkeiten

Oberhavel

Zu mehreren Einsätzen im Rahmen der Eindämmungsverordnung wurden die Polizisten auch am Donnerstag (26. März) gerufen. Das teilte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Freitag mit.

Gleich vier Mal wurde in Oranienburg eingegriffen. In der Rüdesheimer Straße wurden drei Personen auf einem Spielplatz gemeldet, in der Stralsunder Straße vier. Sie hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Mindestabstand. An der Schlossbrücke stellten die Beamten fünf Personen fest. In der Adolf-Dechert-Straße am Bollwerk wurden den Beamten sechs Personen gemeldet, die dort zusammen saßen und laute Musik hörten. In allen Fällen wurde den Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

„In Liebenwalde wurden die Kollegen an einer Badestelle in der Straße Häuser Am See tätig“, erklärte Ariane Feierbach weiter. Dort wurden sechs Personen festgestellt, denen ebenfalls ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Polizei beendet Feierlichkeiten

In der Glienicker Hattwichstraße wurde der Polizei am Skaterpark „ein großer Zulauf an Personen“ berichtet, so die Pressesprecherin. Beim Eintreffen des Ordnungsamtes verließen jedoch alle Beteiligten zügig den Platz.

Zuletzt wurde den Beamten eine Feierlichkeit in der Hohen Neuendorfer Friedrich-Naumann-Straße gemeldet. „Vor Ort konnten fünf Personen festgestellt werden“, bestätigte Ariane Feierbach. Die Polizei beendete die Feierlichkeit und erteilte Platzverweise.

„Zur Zeit erreichen die Polizei immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung“, so Feierbach weiter. „Bei einigen Meldungen stellte sich aber heraus, dass für die Polizei kein Handlungsbedarf bestand.“ So wurde etwa ein geöffneter Gartenfachmarkt in Hennigsdorf gemeldet. Außerdem ging eine Meldung bei der Polizei ein, laut derer sich mehrere Personengruppen am Oranienburger Lehnitzsee treffen sollten. Bei einer Kontrolle der Beamten stellte sich heraus, dass es sich dabei um Familien handelte, die den nötigen Sicherheitsabstand untereinander einhielten.

