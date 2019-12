Oranienburg

Die Vorbereitungen auf die Bombensprengung in Oranienburg laufen nach Plan. Wie vor Ort zu hören ist, wird derzeit geprüft, ob der Sperrkreis geräumt ist. Erst dann wird der Luftraum gesperrt und der Sprengmeister kann loslegen.

Eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag in Oranienburg gesprengt. Von 13.00 Uhr an wird dazu ein etwa 800 Meter großer Sperrkreis rund um den Fundort im Friedrichsthaler Forst eingerichtet.

Das Gebiet umfasst nach Angaben der Stadt fast den gesamten Gewerbepark Nord und zwei private Häuser; außerdem sind 38 Firmen betroffen.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden. Gegen 14.40 Uhr soll – wenn es nach Plan geht – die Bombe gesprengt sein. Die Aufhebung des Sperrkreises wird über ein akustisches Signal mitgeteilt. Die Sirenen in Friedrichsthal, Malz und Sachsenhausen werden separat durch die Leitstelle angesteuert. Dann ist dreimal ein auf- und abschwellender Ton zu hören, der grundsätzlich für Feueralarm genutzt wird.

Von Sebastian Morgner