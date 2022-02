Eine Kerze – ein Schicksal: Schlossplatz Oranienburg wird zum Raum des Gedenkens

Oranienburg

368 Kerzen wurden am Dienstagabend auf dem Oranienburger Schlossplatz entzündet. Jede einzelne steht für einen Menschen, der seit Pandemieausbruch in Oberhavel an Corona gestorben ist. Die Mahnwache wurde ausgerichtet vom Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt, unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Oberhavel. Titel: „Ein Licht – Ein Schicksal“.

Teilnehmer möchten „Komfortzone verlassen“

Zu den Teilnehmern an diesem Abend gehören Gerd und Gabi Berodzik aus Nassenheide. Er sitzt im Rollstuhl und hält ein Schild mit der Zahl der Covid-19-Todesfälle in Deutschland – mehr als 119 000. Deshalb impfen, lautet die Botschaft. Das Paar möchte als Teil der bislang schweigenden Mehrheit seine „Komfortzone verlassen“ und ein Gegengewicht zur lauten Minderheit schaffen.

Gabi und Gerd Berodzik während der Mahnwache auf dem Oranienburger Schlossplatz. Quelle: Helge Treichel

Zu Beginn der Planungen seien sie und die anderen Organisatoren über die Anzahl der in Oberhavel bereits an Corona Verstorbenen erschüttert gewesen, sagte Melanie Mielsch – 345 Menschen. Am Tag zuvor seien es 366 gewesen und am Veranstaltungstag bereits 368. Das seien „Menschen wie du und ich, die ihre Träume und Ziele hatten und die sie nie mehr erreichen können“, so die Rednerin. Es sei ein einsamer Tod und die jüngste Person sei gerade einmal 35 Jahre alt gewesen. Diese Menschen hinterließen eine große Lücke.

Melanie Mielsch vom Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt während ihrer Ansprache. Quelle: Enrico Kugler

„Wir möchten gemeinsam mit Ihnen in Stille gedenken und sichtbar machen, dass es diese Menschen gab“, so Melanie Mielsch. Dass der Schlossplatz zu einem „Raum der öffentlichen Trauer geworden“ ist, stellten Patrick Rzepio und Leon Trampe in ihren Worten fest. Das erlaube einen Blick auf das Ausmaß der menschlichen Tragödie. Die Andacht sei auch allen Angehörigen gewidmet, die unter schwierigen Bedingungen von ihren Liebsten Abschied nehmen mussten. „Corona ist kein Spaziergang“, sagte Leon Trampe. Der Weg durch die Pandemie gelinge nicht mit Hass und Hetze, „sondern nur mit Toleranz, Empathie, gegenseitiger Rücksichtnahme und Zusammenhalt“.

Pfarrer Humburg spricht ein Gebet

Es sei wichtig, in solchen Zeiten einmal innezuhalten, sagte Pfarrer Friedemann Humburg in seiner Andacht. „Sonst gehen persönliche Schicksale im Nirgendwo des Alltags unter.“ Jeder der Verstorbenen hätte Pläne gehabt, die zerstört wurden. Die zerstörten Lebensentwürfe beträfen aber auch diejenigen, die am Leben geblieben sind. Die Angehörigen seien jedoch in ihrem Schmerz nicht allein. An diesem Abend werde innegehalten, „wohlwissend, dass in den kommenden Wochen wir noch weitere Kerzen entzünden müssen, weil es nicht vorbei ist“, sagte Pfarrer Humburg. Das mahne, achtsam miteinander umzugehen. „Viele in unseren Tagen sind zurzeit sehr, sehr laut“, stellt er fest. „Wir sind heute still. Wir halten inne.“ Für die Verstorbenen sprach er ein Gebet.

Mit einer Mahnwache auf dem Oranienburger Schlossplatz wurde am Dienstagabend an die 368 Coronatoten im Landkreis Oberhavel seit Pandemieausbruch erinnert. Quelle: Helge Treichel

Zu den Anwesenden an diesem Abend gehörte neben anderen Kommunalpolitikern Bürgermeister Alexander Laesicke. Er habe an diesem Abend „konkrete Bilder von Menschen aus der Stadtgesellschaft vor Augen“, sagte er mit Blick auf die Kerzen.

Von Helge Treichel