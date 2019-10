Oranienburger Erfolgsgeschichte: Folienhersteller Orafol wächst – auch international

Oranienburg

Holger Loclair ist kein Mann großer Worte. Der 69-jährige Geschäftsführer der Orafol Europe GmbH – Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens im Bereich der Folienproduktion – steht am Fenster des imposanten Bürogebäudes im Industriegebiet Nord und schaut auf das riesige Gelände, welches sich zu seinen Füßen erstreckt. Eine Vielzahl an Produktionshallen drängt sich auf dem Areal, welches von akkurat gepflegten Rasenflächen und Verbindungswegen zwischen den einzelnen Gebäuden zerteilt wird. „Wie sehr wir uns der Region hier verbunden fühlen, sieht man allein an diesem Standort. Schauen Sie sich den Zustand des Geländes an – die Grünflächen werden liebevoll gepflegt, wir achten darauf, dass sich alles in einem hervorragenden Zustand befindet “, beantwortet der gebürtige Norddeutsche die Frage nach der regionalen Verbundenheit.

Nur wenige Meter von dem Bürogebäude entfernt türmt sich ein riesiger Kran auf. „Unser nächstes Bauprojekt hier in Oranienburg“, verrät Loclair. 25 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr am Standort investiert werden, „in Bau- und Anlagetechnik für die Herstellung von Farbpasten. Wir wollen weiter wachsen, auf jeden Fall“, gibt der Geschäftsführer ein klares Bekenntnis zum Standort ab.

Rund 2500 Mitarbeiter nun für Orafol tätig

Als einer der weltweit führenden Hersteller verschiedenartigster Folienprodukte unter anderem für Fahrzeuge, Verkehrszeichen oder auch Feuerwehrbekleidung wuchs das Unternehmen zuletzt vor allem auf internationaler Ebene. So übernahm Orafol vor zwei Wochen, am 19. September, mit der Kay Automotive Graphics eine US-amerikanische Firmengruppe mit Sitz in Lake Orion ( Michigan), die auf die Produktion grafischer Materialien für die Automobilindustrie spezialisiert ist und vergrößerte damit die Mitarbeiterzahl um 640 auf nun insgesamt 2500 Angestellte weltweit.

„Anfang Juli bekamen wir den Tipp, dass der 80-jährige Firmeninhaber sein Werk aus Altersgründen abgeben will, es einen Erben aber nicht gab. Ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen, angerufen und hatte das Glück, den Inhaber selbst direkt am Apparat zu haben“, erinnert sich Holger Loclair. Dann ging alles ganz schnell: „Es galt ein Konzept zu erstellen und Preisvorstellungen zu verhandeln.“ Wie viel Geld Orofal für die Übernahme der Unternehmensgruppe, zu der auch Tochterunternehmen in Mexiko und Großbritannien gehören, in die Hand nahm, will Holger Loclair nicht verraten. Entlocken lässt er sich nur soviel: „Wir haben eine sehr sehr große Summe Geld auf den Tisch gelegt“. Nicht minder wichtig sei das Zukunftskonzept für die Firma gewesen, die der Inhaber 1970 gegründet und in knapp 50 Jahren mit 640 Mitarbeitern auf eine beachtliche Größe ausgebaut hatte.

Günstige Investitionsbedingungen in Amerika

Seit 19. September gehört die Kay Automotive Graphics zum Orafol-Unternehmensverband. 30 Millionen Euro sollen im kommenden Frühjahr dort investiert werden, in Hallenbau und Maschinentechnik. Die Investitionsbedingungen in den USA seien momentan günstig, „die ökonomischen Vorteile nehmen wir auch gern mit, wenngleich wir wissen, dass sie nicht nachhaltig sind und die Zeiten sich auch wieder ändern “, sagt Loclair. Der Markt für Orafol-Produkte in der Automobilbranche – diese reichen von selbstklebenden grafischen bis hin zu reflektierenden Materialien sowie beständig innovativen Neuentwicklungen – sei auf dem nordamerikanischen Kontinent jedoch riesig.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Geschäftsführer nach der erfolgreichen Übernahme nicht. Schon am 1. November steht die Eröffnung des nächsten neuen Standortes in Delhi ( Indien) an, „ein riesiger Markt“. Im kommenden Jahr eröffnet Orafol in St. Petersburg ( Russland) eine weitere Filiale. „Wir fangen vor Ort stets mit der Produktion unserer Materialien an und schauen dann, wie sich das Ganze entwickelt“, verrät Loclair.

Erinnerungen an Hinterhofproduktion zur Wendezeit

Seit 1977 ist der heute 69-Jährige bei Orafol tätig. „Dass die Firma eines Tages auf solch eine Größe anwächst, damit habe ich nie gerechnet“, erinnert er sich. „Zur Wendezeit haben wir mit 66 Mitarbeitern in der Krebststraße in einem Hinterhof produziert.“ Heute arbeiten am Oranienburger Standort 1050 Mitarbeiter.Sehr stolz sei er auf das Geschaffene, räumt Loclair ein, auch wenn ihm Lobhudelei offensichtlich nicht sonderlich liegt. „Der Ehrgeiz treibt uns an, auch weiterhin wachsen zu wollen, uns weiter zu entwickeln.“ Viel Geld fließt daher in Oranienburg in die Erforschung neuer Materialien und Arbeitsprozesse. Der Bedeutung Orafols für die Region ist sich Loclair bewusst. So engagiert sich das Unternehmen neben der Schaffung von Arbeitsplätzen im sozialen Bereich, Fußball-Brandenburgligist Oranienburger FC spielt in der „Orafol-Arena“. Eine Unterstützung, „die wir unbedingt fortsetzen wollen“.

Kein Ende der Sieben-Tage-Woche in Sicht

Holger Loclair ist nicht nur mit seinem Unternehmen, sondern auch selbst in der Region längst tief verwurzelt. Kraft und Ruhe tankt er in Lehnitz, wo er seit 1982 wohnt, und bei ausgiebigen Radtouren. Viel Zeit dafür bleibt dem 69-Jährigen, der eine Sieben-Tage-Arbeitswoche hat („Ein Ende ist nicht in Sicht“), jedoch nicht. „Ich bin dienstlich viel unterwegs“, sagt er. Die nächsten Reisen führen ihn in den nächsten Tagen nach Australien und Japan.

Von Nadine Bieneck