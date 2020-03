Eine Oranienburger „Kaffeetante“ zum Verlieben

Oranienburg

Frühstück, Cupcakes, Torten und alles was das Herz begehrt – das alles gibt es in Oranienburg bei der Kaffeetante. Seit sechseinhalb Jahren führt Petra Michael das Café und Bistro im Oranienwerk. Durch einen Job in einem Weinlokal in ihrer Jugendzeit hat sie ihre Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt. „Ich wollte schon immer mal ein eigenes Café haben, das war mein großer Traum“, erzählt Petra Michael.

Süße Leckereien gibt es immer frisch zubereitet. Quelle: privat

Doch ihre Eltern sahen für sie erstmal einen anderen Weg: So beendete Petra Michael eine kaufmännische Ausbildung und gründete eine Familie. Als irgendwann die Kinder ausgezogen waren, kam ihr die Idee vom eigenen Café wieder in den Sinn. Durch einen Tipp stieß sie auf die Räumlichkeit im Oranienwerk. Die stand frei, weil der ursprüngliche Interessent abgesprungen war.

Einem gemütlichen Beisammensein steht nichts im Weg. Quelle: privat

Dienstag bis Sonntag kann geschlemmt werden

Und seitdem werden in der Kaffeetante von Dienstag bis Sonntag ausschließlich hauseigene Backwaren aus frischen Produkten angeboten. Gemütlich machen kann man es sich direkt an der Theke, an einem der Holztische oder auf einem der gemütlichen grünen oder rosafarbenen Sessel, die farblich an die Dekoration des Cafés angepasst sind. „Viele Leute kommen am Sonntag zum Brunch. Da muss man bei uns auch vor reservieren“, erzählt die Besitzerin. Von 9 bis 12 Uhr können sich Gäste am Sonntag ausgiebig am Buffet bedienen. Vorbereitet werden Brötchen, Aufschnitt und alles, was zu einem richtigen Sonntagsfrühstück dazugehört. Nur die Eier muss sich jeder Gast persönlich bestellen, da diese frisch zubereitet werden. Auch an diesem Sonntag wird es von 10 bis 14 Uhr – passend zum Frauentag – ein Frühstück mit Programm und Buffet geben.

Neben dem normalen Betrieb, finden in der Kaffeetante auch Veranstaltungen statt. Häufig gibt es Lesungen mit Musik und Buffet, sowie Themenabende zu verschiedenen Kulturen. Der nächste Themenabend wird am 17. März stattfinden und unter dem Motto Irland stehen.

Von Lara Zippel