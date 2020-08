Eine schwere Geburt: Oranienburgs Untersuchungsausschuss zur Holding steht

Oranienburg

„Es ist ein Tollhaus“, murmelte Antje Wendt, Vorsitzende der Oranienburger Stadtverordnetenfraktion Freie Wähler/Piraten, am Montagabend auf der außerordentlichen Sitzung des Stadtparlaments, während sie die Debatte zur Ein- und Besetzung eines temporären Ausschusses zur Untersuchung der Oranienburg Holding aus dem Zuschauerraum verfolgte. Wenige Minuten zuvor hatte die Stadtverordnete, so wie zahlreiche weitere Stadtparlamentarier, das Podium verlassen. Der Grund: Die auf der letzten Hauptausschusssondersitzung am 27. Juli bekannt gewordene Stellungnahme der Kommunalaufsicht. Laut der seien Aufsichtsratsmitglieder der Holding – zu denen auch Antje Wendt gehört – von Beratungen und Entscheidungen zu Prüfungen der Vorgänge um die Holding auszuschließen, da eine potenzielle Möglichkeit der Befangenheit vorliege.

Ein Drittel der Stadtverordneten verfolgt die Debatte von den Zuschauerrängen

Als die Stadtverordneten Montagabend in der Aula der Comenius-Grundschule, in der sie mit der kurzfristig anberaumten Sondersitzung zur Regelung des temporären Holding-Untersuchungsausschusses Unterschlupf gefunden hatten, also zum Tagesordnungspunkt des Ausschusses und der Debatte zum ersten Änderungsantrag kamen, erhoben sich zunächst demonstrativ die Linken-Abgeordneten Ralph Bujok, Elke Kästner und Olaf Kästner ob einer möglichen Befangenheit, und begaben sich auf die Zuschauerplätze, um das weitere Geschehen von dort aus zu verfolgen. Nach und nach erhoben sich anschließend auch Christian Howe, Werner Mundt und Nicole Walter-Mundt (alle CDU), Petra Klemp (Grüne), Antje Wendt sowie Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), die ebenfalls aufgrund von aktueller Zugehörigkeit des Holding-Aufsichtsrats, ehemaliger Zugehörigkeit oder aber Verwandschaft mit Holding-Aufsichtsratsmitglieder befangen sein könnten, und begaben sich auf die Zuschauerplätze. Die beiden AfD-Abgeordneten Tim Zimmermann und Joachim Radke (beide aktuell Mitglieder des Aufsichtsrats der Holding) erklärten sich unterdessen dem Stadtvorsteher Dirk Blettermann ( SPD) – ebenfalls ehemaliges Aufsichtsratsmitglied – gegenüber als nicht befangen und nahmen somit an der Debatte teil. Blettermann selbst enthielt sich bei der Abstimmung um die Besetzung der Ausschussmitglieder und übergab den Vorsitz der Sitzung während der nachfolgenden Abstimmung über den eigentlichen Prüfauftrag des Ausschusses gemäß Protokoll an den Stadtverordnetenältesten Eckhard Kuschel ( SPD), nachdem er sich zuvor ebenfalls für befangen erklärt hatte. Es war der Punkt, an dem sich Antje Wendt im Tollhaus wähnte. Kopfschüttelnd verfolgten auch die Gäste der Sitzung das Prozedere.

Zwei Beschlüsse zum Ausschuss und dessen Prüfauftrag gefasst

Politik wurde dann trotzdem auch noch gemacht. Von den 23 bei der Abstimmung verbliebenen Stadtverordneten stimmten bei zwei Gegenstimmen 21 für die Bildung des Ausschusses und seiner Besetzung. Gremiumsmitglieder werden demnach Matthias Hennig, Björn Lüttmann (beide SPD), Michael Ney, Gabriele Schiebe (beide CDU), Enrico Geissler, Jean Willemsen (beide Linke), Wasilij Bycek, Hans Gutschmidt (beide AfD), Jörg Roitsch (B90/Grüne), Thomas Ney (FWO/Piraten) und Daniel Langhoff ( FDP) sein. Den Ausschussvorsitz übernimmt der FDP-Fraktionsvorsitzende Daniel Langhoff, Thomas Ney nimmt den Vize-Vorsitz ein. Binnen Sekunden wurden anschließend einstimmig der Prüfauftrag, ergo die zunächst durch den Ausschuss zu prüfenden Sachverhalte (darunter Unregelmäßigkeiten beim Gründungsprozess, Finanzbeziehungen, Geschäftsverteilungen, Zahlungsmodalitäten, die rechtliche Ausgestaltung der Holding sowie Inhouse-Vergaben des Konzerns), beschlossen, die jederzeit erweitert oder verändert werden können.

Ausschuss soll zeitnah das erste Mal tagen, spätestens aber im September

Spätestens im September 2020 soll das Gremium zum ersten Mal tagen und mögliche Unregelmäßigkeiten im Bereich der Oranienburg Holding untersuchen. Die Tagungen finden grundsätzlich öffentlich statt, nichtöffentlich werden Personalangelegenheiten sowie überwiegend schutzwürdige Interessen Dritter behandelt. Der Fragenkatalog der bereits im Juni beschlossenen externen Untersuchung verschiedener formaler Punkte durch eine Rechtsanwaltskanzlei soll zeitnah ausgearbeitet werden. Den Kriterienkatalog, der als Grundlage für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Holding sowie deren Aufgabenerfüllung als kommunales Unternehmen im Sinne der Stadt dienen soll, soll der Ausschuss laut nun gefasstem Beschluss bis zum 31. Dezember 2020 vorlegen. Die Evaluation der Holding ist zum 31. Dezember 2021 vorgesehen. Diese dürfte Inhalt des Abschlussberichtes sein, der ebenfalls zum 31. Dezember 2021 Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Holding-Betriebs geben soll und der mit einer Mehrheit der Ausschussmitglieder gefasst werden muss.

Vier Änderungsanträge fließen in Beschlussvorlage ein

Vor der Abstimmung über die Ein- und Besetzung des Untersuchungsausschusses einigten sich die Stadtverordneten auf vier Änderungsanträge, die die Feinheiten der Beschlussvorlage erweiterten. So sollen – anders als ursprünglich vorgesehen – auch sieben sachkundige Einwohner (einer pro Fraktion) im Ausschuss vertreten sein (15 Ja-Stimmen, 7 Nein, 1 Enthaltung). Einstimmig wurde zudem die Möglichkeit der Befragung Dritter im Rahmen der Ausschussarbeit (die vorherige Formulierung hatte lediglich auf die Befragung von Mitarbeitern der Stadtgesellschaften abgezielt) sowie die Verpflichtung regelmäßiger Sachstandsberichte zum aktuellen Arbeitsstand des Ausschusses in jeder Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Knapp war hingegen die Entscheidung für eine Stellvertreter-Regelung der Ausschussmitglieder (11 Ja, 9 Nein, 2 Enthaltungen) – hier könnten insbesondere die CDU- und die Linken-Fraktion mangels Möglichkeiten in Schwierigkeiten geraten.

Mahnung: Im Mittelpunkt des Interesses soll Wohl von Stadt und Bürgern stehen

Fraktionsübergreifend zu erkennen waren hingegen sowohl Wille als auch Forderung sowohl der Stadtparlamentarier als auch des Bürgermeisters nach einer ergebnisoffenen Untersuchung mit absoluter Transparenz und Aufklärung. Ob alle im Raum stehenden Vorwürfe widerlegt werden oder aber Fehler und Unreinheiten mit dementsprechenden Konsequenzen aufgedeckt werden – im Mittelpunkt solle das Wohl der Stadt Oranienburg und ihrer Bürger stehen, hieß es gleich mehrfach. Auf die Ausschussmitglieder wartet nun eine Menge Arbeit. Sie werden in den kommenden Monaten viel Zeit, Geduld und Nerven brauchen. Auch, weil ihr Tun aus der Erfahrung der vergangenen Monate beständig von zahlreichen Seiten genau verfolgt und beäugt werden wird.

Von Nadine Bieneck