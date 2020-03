Einen Tag lang vom Chef zum Angestellten wechseln

Oranienburg

Torsten Reipert und Uwe Nowotnick sind erfolgreich in ihren Berufen. Der 40-jährige Reipert ist Versicherungsmakler, der neun Jahre ältere Nowotnick Steuerberater. Dennoch wollen die beiden Lehnitzer für einen Tag ihren beruflichen Alltag abstreifen und sich auf für sie völlig unbekanntes Terrain begeben – für den guten Zweck.

Neue Erfahrungen sammeln im Bäckerhandwerk

Am 20. März werden die beiden erfolgreichen Unternehmer für einen Arbeitstag bei der Bäckerei Plentz in Schwante arbeiten. „Die Idee dahinter ist, dass der Chef am Ende des Tages unsere Arbeit bewertet und im Idealfall eine bestimmte Summe für unsere geleistete Arbeitskraft für einen guten Zweck spendet“, beschreibt Uwe Nowotnick. Die Idee kam Uwe Nowotnick dabei vor einigen Jahren, als er mal einem befreundeten Fischer half. „Das sind schon körperliche Anstrengungen, die ich so überhaupt nicht gewohnt war“, beschreibt Nowotnick seine Erfahrungen. Irgendwann später kamen dann die beiden befreundeten Unternehmer Reipert und Nowotnick in einer gemütlichen Runde auf dieses Thema und die Idee war geboren. „Wir haben beide großen Spaß daran und sind echt gespannt, wie wir uns dann schlagen werden. Vor allem soll es aber darum gehen, soziale Projekt zu fördern“, so Torsten Reipert. Der jeweilige Chef – in diesem Fall Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz – entscheidet dann, wohin die Spende gehen soll.

Soziale Projekte sollen durch Spenden unterstützt werden

“Wir beide sind schon in unserer Arbeitswelt gefangen. Die Idee ist es, langfristig auch mal zu sehen und vor allem zu erfahren, welche Berufe unsere Klienten und Mandaten so ausüben“, beschreibt Torsten Reipert weiter. Dabei hoffen die beiden Unternehmer, dass ihre Idee regen Anklang findet. Denn beide verfügen über ein großes berufliches Netzwerk und sind auch Mitglieder bei den Wirtschaftsjunioren in Oberhavel. „Ziel unsererseits ist es schon, diese Aktion mindestens einmal im Jahr durchzuführen. 2021 gehen wir vielleicht in eine Tischlerei oder so“, erzählt Uwe Nowotnick. Ein bisschen Bammel haben die beiden Lehnitzer schon vor den Herausforderungen des Bäckerhandwerks. „Wir hoffen mal, dass uns Herr Plentz nicht recht schnell rauswirft“, erzählt Torsten Reipert schmunzelnd. Beiden sei es aber sehr wichtig, vor allem das Handwerk zu unterstützen und damit vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten. „Durch die mediale Unterstützung hoffen wir darauf, dass sich vielleicht auch andere Unternehmer animiert fühlen und gleiches tun“, hofft Uwe Nowotnick.

Beiden ist aber auch die Unterstützung sozialer Projekte enorm wichtig. „Ich glaube, dass es uns beiden ganz gut geht, und dann sollte man immer auch etwas zurückgeben an die Gesellschaft“, bekräftigt Torsten Reipert das Engagement der beiden. „Im Endeffekt kann diese Aktion für alle nur einen positiven Nährwert haben, darauf hoffen wir natürlich“, so Uwe Nowotnick abschließend.

Von Knut Hagedorn