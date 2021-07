Beim Unwetter am Sonntagabend gab es allein 18 Feuerwehreinsätze in Glienicke. In Alt-Borgsdorf und in Hohen Neuendorf schlug der Blitz in Bäume ein. Abgebrochene Äste waren in Oranienburg und Eichstädt zu beseitigen. Der Oberhavel-Norden blieb weitestgehend verschont.