Oranienburg - Einschulung 2020: So läuft es an der Havelgrundschule in Oranienburg

Am 8. August finden die Einschulungen für die Erstklässler statt. Hinter den Einschulungsfeiern stehen inmitten der Corona-Pandemie aber dicke Fragezeichen. Die Oranienburger Havelgrundschule wird die Einschulung durchführen, allerdings im deutlich kleineren Rahmen.