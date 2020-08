Einschulung 2020: So läuft es in Schmachtenhagen

Schmachtenhagen

Das Schuljahr 2019/2020 ist vorbei, für alle Beteiligten ein denkwürdige Zeit. Inmitten der Corona-Pandemie fand über Monate hinweg kein geregelter Schulbetrieb statt. Viele Einschränkungen beeinflussen den normalen Schulablauf. Auch hinter den Einschulungen für die neuen Erstklässler am 8. August stand lange ein dickes Fragezeichen. In der Schmachtenhagener Neddermeyer-Grundschule wird die Einschulung draußen auf dem Schulhof stattfinden. Das teile Schulleiterin Sabine Nothing auf MAZ-Nachfrage mit.

Anzeige

„Mama, Papa und die Geschwister sind an diesem Tag zugelassen“, erklärte die Schulleiterin weiter. Die Familie könne auf dem Hof zusammen bleiben. „Insgesamt gestaltet es sich alles etwas einfacher, als wir es vor den Ferien gedacht haben.“ Allerdings werden am 8. August nur die Kinder die Schule betreten, die Eltern warten draußen. „Aus diesem Grund müssen sich die Kinder auch die Hände desinfizieren, für die Erwachsenen wird es Kontaktlisten geben“, so Sabine Nothing. Ein kleines Rahmenprogramm wird von der Musikschule Fröhlich gestaltet.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Anschluss an die Einschulung werden die Eltern die Schultüten selbst an ihre Sprösslinge übergeben, bevor dann dann zum Abschluss Luftballons in den Himmel steigen werden. Für den Schulstart hat die Neddermeyer-Grundschule beschlossen, am Mund-Nasen-Schutz für die Wege innerhalb der Schule festzuhalten. „Das war auch schon vor den Ferien so, und wir werden es so beibehalten“, erklärte Sabine Nothing. Die Lehrer werden mit Visier unterrichten, um die Sicht auf den Mund nicht zu verdecken.

Von Stefanie Fechner