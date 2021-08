Einschulung 2021: So laufen die Feiern in Oranienburg

Oranienburg

In der Grundschule Friedrichsthal werden 44 Erstklässler eingeschult. „Wir haben zwölf Durchgänge mit jeweils vier Kindern“, erklärt Schulleiterin Antje Ernst. „Die Familien kommen auf dem Schulhof an und werden mit Musik empfangen.“ Die Kinder werden von der Klassenlehrerin abgeholt und im Klassenraum willkommen geheißen. „Danach geht es wieder zu den Eltern, die dann die Schultüte überreichen.“ Ab 9. 30 Uhr geht es los. Zwei neue Klassen gibt es zum Schuljahr.

Grundschule Friedrichsthal. Quelle: Robert Roeske

In der Grundschule Lehnitz werden zwei Klassen eingeschult. Der erste Durchgang um 9 Uhr. Der zweite um 10.30 Uhr. Für das Rahmenprogramm sorgen die Lehreinnen und Lehrer. „Jedes Kind darf zwei Elternteile mitbringen. Masken und Test sind für alle Pflicht“, sagt Schulleiter Klaus Meinecke.

Grundschule Lehnitz. Quelle: Robert Roeske

In der Mosaik-Grundschule Oranienburg starten 18 Kinder ins neue Schuljahr. Es wird eine Klasse geben. Ab 10 Uhr findet die Einschulungsveranstaltung statt. Nach der Begrüßung und einem kleinen Programm geht es für die Erstklässler in die Klassenräume. Kennenlernen ist angesagt. Mitkommen dürfen Eltern, Oma und Opa.

Mosaik-Grundschule Oranienburg: Maskottchen Mo freut sich auf die Einschulung. Quelle: privat

In der Waldschule Oranienburg werden vier Flex-Gruppen eingeschult. „Das sind etwa 50 Kinder“, verrät Schulleiter Torsten Lattke. „Wir schulen in vier Gruppen ein. Im Freien auf unserer großen, grünen Fläche.“ Schüler anderer Klassen sorgen für Musik. Eltern, Großeltern und Geschwister seien erlaubt. „Wir haben das auf den engeren Familienkreis eingeschränkt.“ Die Erstklässler gehen allein mit den Klassenlehrern in die Klassenzimmer.

Waldschule Oranienburg. Quelle: Knut Hagedorn

An der Comenius-Grundschule werden 95 Schülerinnen und Schüler eingeschult. „Wir haben zwei Durchgänge mit jeweils zwei Klassen“, erklärt Schulleiter Jirco Cesal. „Wir feiern auf dem großen Schulhof nach den Hygienebedingungen.“ Jeder Erstklässler kann Eltern und Geschwister mitbringen. „Wir hoffen da auch auf die Vernunft und rechnen mit zwei bis vier Gästen pro Kind.

In der Neddermeyer-Grundschule Schmachtenhagen werden am Ende Luftballons steigen gelassen. Das erzählt Schulleiterin Sabine Nothing. „Wir haben zwei Klassen und zwei Durchgänge. Einer um 9.30 Uhr und einer um 10.30 Uhr.“ Die Kinder und Familien sitzen im nötigen Abstand. „Alle getestet“, so Sabine Nothing. „Die Musikschule Fröhlich sorgt für das Rahmenprogramm. Im Anschluss geht es zur ersten Stunde. Die Eltern bleiben aber vor der Schule.“ Danach überreichen sie die Schultüten und die Luftballons werden steigen gelassen.

Freie Adventschule Friedrichsthal. Quelle: Robert Roeske

In der Adventschule Oberhavel gibt es eine neue Klasse. „Wir haben neun Schüler. Und feiern in der Kirche Friedrichsthal, weil unser Schulgelände noch Baustelle ist“, erzählt Dagmar Maier. „Von 10 bis 11 Uhr geht die Feierstunde mit Eltern, Geschwistern und Großeltern. „In die Klassenräume können die Kinder aber nicht.“

Von Sebastian Morgner