Einschulung in Oberhavel: Ein Fest für die Kinder

Oranienburg

Wer denn vor dem Einschulungstag gut geschlafen hätten, wollte Schulleiter Jirco Cesal von den Jungen und Mädchen wissen. Ganz viele Arme gingen nach oben. Und das sei auch gut so – obwohl dieser Tag so einmalig sei – anders als Ostern oder Weihnachten, was ja jedes Jahr gefeiert wird. Der Schulleiter erzählte von seiner eigenen Einschulung und vom Aussehen seiner Schultüte – so genau könne man sich später noch an diesen wichtigen Tag erinnern...

Deshalb sei es ihm auch so wichtig gewesen, „eine Einschulung für die Kinder zu machen, nicht für die Eltern“, sagt der 51-Jährige als die Feier vorbei ist. „Es geht nur ums Kind – die Eltern dürfen dabei sein.“

Schulleiter Jirco Cesal beim Quiz mit den Kindern. Quelle: Robert Roeske

95 Kinder wurden am Sonnabend in der Comeniusgrundschule in Oranienburg eingeschult, in zwei Durchgängen und in vier Klassen. Jirco Cesal und seine Stellvertreterin Anja Bohk gestalteten die Feier als Quiz. Ja, sie stellten sich vor, aber dann waren die Kinder dran: Wie heißt das große Ding? (Mappe) Was ist drin? Was gehört in die Federtasche? Welche Unterrichtsfächer kennt ihr? Was könnte euer Lieblingsfach werden? Die Antworten der Abc-Schützen hatten mitunter Unterhaltungswert für die Anwesenden. „Englisch“, sagte eine, „Chinesisch“, sagte ein anderer. „Türkis“ und Rot“, lauteten wieder andere Antworten. Da hatten einige Lieblingsfarbe statt Lieblingsfach verstanden.

Paul & Aggi mit Sohn Sam auf der Bühne. Quelle: Robert Roeske

Ansonsten ging es musikalisch zu. „Familie Manzke“ präsentierte Songs von Rolf Zuckowski („Du gehörst zu uns“), Kerstin Ott („Regenbogenfarben“), Bibi & Tina („Ich bleib hier“) und Tim Bendzko („Leichtsinn“). Vielen Oranienburgern ist das Duo besser bekannt als „Paul & Aggi“, wobei Paul Pieper (Gitarre) und Agnes Manzke (Gesang) diesmal von ihrem Sohn Sam gesanglich begleitet wurden. Der fast schon Neunjährige besucht ab sofort die vierte Klassenstufe an der Comeniusgrundschule. „Ich mag eigentlich alle Fächer gern“, sagt er, „aber Musik besonders“. Die Schule gefalle ihm, weil es hier gute Lehrer gebe. Sein älterer Bruder ist gerade ans Gymnasium gewechselt, der jüngere lernt gerade zu laufen.

Im Klassenraum erwartet die Kinder ihre Fibel, ein Stundenplan – und ein Corona-Antigen-Test samt Begleitbogen. Quelle: Robert Roeske

Nach dem kurzen Begrüßungsprogramm wurden die Klassen von ihrer Klassenlehrerin und der Horterzieherin in den Klassenraum begleitet. Sie stellten sich und den Ablauf der ersten Woche vor. Erst einmal steht das Kennenlernen der Schule an. Auf dem Platz fand jedes Kind einen Stundenplan, eine Fibel, einen SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest und einen Begleitzettel. Nach einer kurzen Geschichte über die Fibel-Katze Mimi und einem Gruppenfoto durften alle zu ihren Eltern und Großeltern.

Draußen wartete auch Opa Werner Siegler auf seine beiden Enkel. „Eine super Feier, sehr kindgemäß“, schwärmte er. „Ich fand es einfach nur klasse.“ Auch über die Schule könne man sich als Kind nur freuen. „Die Stadt Oranienburg hat hier einen Kinderpalast zum Lernen hingestellt.“ Seit diesem Sonnabend hat dieser Palast 95 neue Nutzer.

Der Förderverein stellt sich vor (v.l.): Juliane Lutz, Grit Haas, Mandy Battige sowie Anton und Katja Schulz. Quelle: Helge Treichel

Jirco Cesal dankte allen Unterstützern: dem Hausmeister, den Musikern, den Mädchen der 6c für ihren „Cup Song“, seinen Kollegen – und dem Schulförderverein. Sieben seiner Mitglieder hatten einen Stand aufgebaut und unter anderem Getränke, Salzbrezeln und Sekt zum Anstoßen im Angebot. Gleichzeitig wurde um immer willkommene neue Mitglieder geworben, sagt Vorsitzende Juliane Lutz, die schon im Kita-Förderverein aktiv war. Rund 40 Aufnahmebögen seien verteilt worden, von denen einige gleich ausgefüllt zurückkamen.

Für jedes Kind gab es einen Turnbeutel sowie eine Tüte Gummibären, erzählt Fördervereinsvorsitzende Juliane Lutz. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel