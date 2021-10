Wensickendorf

Um die Sicherheit im eigenen Ortsteil zu verbessern, hat der Ortsbeirat Wensickendorf einen Antrag gestellt zur Aufstellung von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Dieser Antrag wurde am Montagabend einstimmig von den Stadtverordneten genehmigt. Der Bürgermeister und die Stadtverwaltung werden nun beauftragt, in Wensickendorf zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufzustellen.

Zwei Tafeln werden aufgestellt

Eine Tafel soll an der L 21 aus Richtung Mühlenbeck kommend, nach der Kurve auf Höhe des Grundstückes Summter Chaussee 28, entstehen. Die zweite Tafel soll an der Hauptstraße in Richtung Wandlitz circa 50 Meter hinter dem Verkehrszeichen 30 km/h, wegen des dortigen Kindergartens, angebracht werden. Der Ortsbeirat Wensickendorf will mit den Maßnahmen erreichen, dass die Fahrzeugführer durch die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit diszipliniert werden und sich die Gefahrenlage minimiert.

Von Knut Hagedorn