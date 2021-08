Einsturzgefährdetes Haus in Oranienburg: Das sagt der Statiker

Oranienburg

Noch am Dienstag saß den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Oranienburger Augustastraße der Schock in den Gliedern. Die Feuerwehr in Oranienburg hatte am Montagabend ein offenbar einsturzgefährdetes Wohnhaus geräumt. Das Mehrfamilienhaus in der Augustastraße hat Risse über mehrere Etagen bekommen.

Statiker bestätigt Nutzungsuntersagung

Als Ursache für die gefährlichen Schäden machten Bewohner und Feuerwehr die Grube für einen Hausbau auf dem Nachbargrundstück aus. Ein Bagger hebt dort den Boden aus. Das Grundwasser ist abgesenkt. Die mehrere Meter tiefe Grube ist nur wenige Meter vom Nachbarhaus entfernt. Am Dienstagmorgen waren Mitarbeitende der Unteren Wasserbehörde, des Bauordnungsamtes und ein Statiker des Landkreises Oberhavel vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Der Statiker hat die erlassene Nutzungsuntersagung für das Mehrfamilienhaus bestätigt. Das Bauordnungsamt hat für das Nachbargrundstück (Baustelle) einen Baustopp mit sofortiger Wirkung verhängt, allerdings mit der Auflage, die Baugrube unverzüglich bis einen Meter Unterkante zum Erdboden wieder zu verfüllen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Die Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück sind untersagt. Quelle: Julian Stähle

Die Maßnahmen zum Schutz und Erhalt des Hauses müssen anschließend gutachterlich festgestellt werden. Hierzu muss ein Sachverständiger beauftragt werden. Die begonnene Grundwasserabsenkung für die Baugrube soll nach Einschätzung der Wasserbehörde nicht gestoppt werden, da sonst die Gefahr der Unterspülung des einsturzgefährdeten Hauses – und damit ein noch größerer Schaden – verbunden wäre. Gegen 18.30 Uhr war am Montagabend der Alarm eingegangen, berichtet Einsatzleiter Jens Pamperin. Vor Ort bestätigte sich den Kräften der hauptamtlichen und freiwilligen Feuerwehr der Verdacht, dass das Haus einsturzgefährdet ist. „Die Wände wiesen erhebliche Risse auf“, sagt Pamperin, „wir haben das Haus daher sofort gesperrt.“

Mieter des Hauses evakuiert und teils im Hotel untergebracht

Aus den acht Wohnungen mussten insgesamt elf Mieter das Haus verlassen. „Fünf Personen sind zunächst im Stadthotel Oranienburg untergekommen – auf Kosten der Stadt“, berichtet Pamperin weiter. Auch der Eigentümer des Hauses wurde informiert. Ein weiteres Gebäude, das an einer anderen Seite an das Baugrundstück grenzt, ist unbeschädigt. Die Feuerwehr schätzte die Gefahr so hoch ein, dass sie auch die Augustastraße vor dem Gebäude sperren ließ. Dort ist vorerst kein Durchkommen.

Von Knut Hagedorn