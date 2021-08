Am 23. August mussten elf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oranienburger Augustastraße kurzerhand evakuiert werden. Die Hauswand zeigte deutlich sichtbare Risse auf. Nach einem Vor-Termin eines Prüfstatikers am Donnerstag gibt es Hoffnung für die Bewohner auf eine baldige Rückkehr.